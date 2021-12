Ursos vs. Resultado.

No final da primeira metade do “Monday Night Football”, o rival de primeira classe do Minnesota Vikings, o Chicago Bears, por 10-3.

A campanha de touchdown dos Vikings veio com a terceira posse de bola no jogo, que começou na seqüência de 46 jardas após um chute curto. Justin Jefferson continuou seu domínio ao converter dois terços do touchdown no drive, incluindo um touchdown de 12 jardas para colocar seu time à frente.

O Bears teve duas chances no vermelho, mas só as transformou em três pontos. Inicialmente, Sheldon Richardson tirou David Montgomery do futebol para bloquear a estrada; E na segunda, Justin Fields levou um saco ruim que colocou os Bears atrás das correntes, e eles acabaram nivelando um field goal. Eles tiveram outra chance de marcar no final do intervalo, quando Kirk Cousins ​​lançou uma interceptação aparentemente inexplicável e deu ao Chicago uma pequena corrida, mas a tentativa de Cairo Stantos de 49 jardas foi interrompida por Dalvin Tomlinson.

Será que os Vikings se agarrarão e permanecerão nos playoffs ou os Bears retornarão no segundo tempo? Nós descobriremos em breve. Mantenha-o bloqueado em nosso blog ao vivo pelo resto da noite enquanto atualizamos você com estatísticas, pontuações e recursos.

como assistir

Encontro: Segunda-feira, 20 de dezembro | Tempo: 20h15 horário do leste

Localização: Soldier Field (Chicago)

Televisão: ESPN | fluxo: fuboTV (Experimentar gratuitamente)

Ele segue: CBS Sports App

Prospecto: Vikings -6,5, O / U 44,5