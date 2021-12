O time de futebol de Washington ocupa lugares de destaque nos últimos Three Road Games

FILADÉLFIA – O time de futebol de Washington copiou uma tática que o Dallas Cowboys usou contra eles há uma semana – enviar seus lugares quentes para a Filadélfia para o jogo de terça à noite contra os Eagles.

Os assentos de Dallas foram enviados para o FedEx Field quando joguei em Washington na semana passada porque os Cowboys tinham ouvido do Seattle Seahawks que os assentos perdiam calor enquanto jogavam. Os assentos foram enviados de Cleveland antes dos Cowboys vencerem por 27-20.

Uma fonte de relatório confirmada NBC Sports Washington Esse WFT também terá assentos enviados para Dallas e Nova York para os dois últimos jogos na estrada. Washington usará a Dragon Seats, com sede em Cleveland, para enviar os assentos – a mesma empresa usada por Dallas. Os assentos também são decorados com o brasão do time Washington FC.



As temperaturas estarão na casa dos 30 ° C quando o jogo da terça-feira começar às 19h ET.

Washington precisa de uma vitória para acompanhar a corrida do wild card. Ambas as equipes 6-7, meio jogo atrás de New Orleans e Minnesota na terceira e última vaga para o wild card.

A principal preocupação de Washington continua no meio. Ambos Taylor Hynek E Kyle Allen, os dois maiores zagueiros, ainda estão na lista Reserve / COVID-19. Eles provavelmente não saberão até as 15h se terão permissão para jogar. Nesse ponto, eles estarão embarcando em um jato particular da Virgínia para a Filadélfia.

Se eles não podem jogar, então recém-assinados Garrett Gilbert vai começar. Washington contratou Gilbert do time de treinamento da Nova Inglaterra na sexta-feira. Ele começou uma partida da carreira e apareceu em sete partidas, o que o fez se destacar Kyle Shourmore, que está na equipe técnica de Washington desde 13 de setembro, mas não jogou nenhum jogo da NFL.