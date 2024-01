O quarterback dos Ravens, Mark Andrews, pode treinar na quarta-feira contra os Texans, dois meses depois de uma perna quebrada

O tight end do Ravens, Mark Andrews, fraturou a fíbula e sofreu danos nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante um jogo em 16 de novembro contra o Cincinnati Bengals. Menos de nove semanas depois, Andrews participou ativamente do treino de Baltimore na quarta-feira, mantendo viva a possibilidade de a seleção três vezes do Pro Bowl jogar no jogo dos playoffs de sábado contra o Houston Texans.

“Acho que é assim que me sinto no final do dia”, disse Andrews em seus primeiros comentários desde que sofreu a lesão na semana 11. “Só de saber o quão bom é esse time, quão bons são nossos jogadores, quão bons são nossos tight ends. Se eu sentir que vou ser útil para a equipe, eu irei. Se eu sentir que estou perto, mas não lá, vou deixar esses caras irem e espero conseguir isso no próximo fim de semana.

Quando Andrews se machucou pela primeira vez, o técnico do Ravens, John Harbaugh, manteve a porta aberta para ele retornar nesta temporada, mas disse que seria necessário que Baltimore fizesse uma boa sequência nos playoffs. Andrews, que passou por uma cirurgia no dia 21 de novembro, voltou a treinar de forma limitada na última sexta-feira. Ele foi restringido novamente na terça-feira, antes de ser promovido a participante pleno na quarta-feira.

Andrews disse que fez todo o possível, inclusive passar um tempo em uma câmara hiperbárica que pegou emprestada da casa da família de sua namorada, para acelerar o processo de recuperação.

“Esses caras tinham um plano para mim”, disse Andrews. “Tudo que eu precisava fazer era vir aqui todos os dias, trabalhar e melhorar. Tem melhorado muito semana após semana. Fizemos muitos progressos.”

Andrews, 28 anos, tem sido um dos tight ends mais produtivos da NFL quando saudável. Ele teve 45 recepções para 544 jardas e seis touchdowns antes da lesão. Duas temporadas atrás, ele foi selecionado para o primeiro time All-Pro depois de receber 107 passes para 1.361 jardas.

O tight end do segundo ano, Isaiah Likely, teve sucesso na ausência de Andrews, pegando 21 bolas para 322 jardas e cinco touchdowns em seis jogos. Os Ravens fizeram 5-1 na ausência de Andrews.

(Foto: Jessica Rapfogel/USA Today)