Microsoft atualiza Surface Laptop Go e Laptop Studio

Créditos da imagem: Microsoft

O que seria um evento de superfície sem Panos Panay? A Microsoft respondeu hoje à questão existencial durante seu evento do Windows na cidade de Nova York. A empresa foi um sucesso na ausência do antigo presidente da divisão, Panai (cuja saída precipitada da empresa foi anunciada no início desta semana), com o CEO Satya Nadella subindo ao palco. Mas o hardware foi a verdadeira estrela do show hoje – especificamente o Surface Laptop Go 3 e o Surface Laptop Studio 2.

Quinze meses após a estreia do laptop Go 2 com um novo leitor de impressão digital, seu sucessor chegou com novos componentes internos. O sistema é alimentado por uma CPU Intel Core i5 de 12ª geração e gráficos Intel Iris Xe. A Microsoft compara o desempenho ao Surface Laptop Go original, que chegou no final de 2020, destacando que representa um aumento de 88% na velocidade.

Como o nome sugere, a portabilidade é o importante aqui. Ele pesa pouco menos de 2,5 libras – muito bom para um dispositivo de 12,4 polegadas. Esta é uma tela sensível ao toque, claro, em linha com o restante da linha. Possui um par de microfones de estúdio, juntamente com alto-falantes sintonizados com Dolby Atmos. A Microsoft também promete 15 horas de vida útil com carga.

O novo laptop Studio tem 14,4 polegadas. É equipado com processadores Intel Core classe H de 13ª geração. O sistema possui gráficos Nvidia GeForce RTX 4050, 4060 ou RTX 2000 opcionais. Ele tem duas portas USB-C/Thunderbolt 4, uma porta USB-A tradicional e um leitor de cartão microSD – uma homenagem à adoção da categoria profissional criativa pela linha Surface. É um sistema sólido e integrado, pelo que parece.

Ambos os sistemas estão em pré-encomenda agora e estão programados para começar a ser comercializados em 3 de outubro. O laptop Go 3 custa a partir de US$ 799, e o laptop Studio 2 custa US$ 1.999.

