O surgimento dos novos telefones Apple Plus, Pro e Pro Max

As lojas da Apple estão lotadas no dia do lançamento do iPhone 15 em todo o mundo Pessoas fizeram fila em frente às lojas da Apple em todo o mundo para estar entre as primeiras a comprar o novo iPhone 15. Cody Goodwin, Associated Press

A primeira peça de hardware do evento “Wonderlust” da Apple deve chegar às lojas na sexta-feira com a estreia da linha do iPhone 15.

Os telefones estão disponíveis para encomenda há pouco menos de uma semana, mas sexta-feira será a primeira chance para os consumidores colocarem as mãos na versão mais recente do principal produto da Apple. Também disponíveis na sexta-feira estão vários novos Apple Watches.

A linha do iPhone 15 começa em US$ 799 e oferece quatro modelos – iPhone 15, Plus, Pro e Pro Max. O novo telefone terá uma série de novos recursos e os modelos premium trarão uma nova substância à experiência do usuário.

Aqui está o que você precisa saber sobre o iPhone 15.

Quanto custará o iPhone 15?

O modelo básico do iPhone 15 custará a partir de US$ 799, enquanto o iPhone 15 Plus custará a partir de US$ 899.

O iPhone 15 Pro custa a partir de US$ 999, enquanto o iPhone Pro Max custa a partir de US$ 1.199.

Tamanho da tela do iPhone 15 e iPhone 15 Plus

O iPhone 15 tem tela de 6,1 polegadas, enquanto o 15 Plus tem tela de 6,7 polegadas.

Onde você pode comprar um iPhone hoje?

O iPhone 15 estará disponível nas Apple Stores e no site da Apple na sexta-feira.

Em que cores vem o iPhone 15?

Os modelos básicos vêm em cinco cores – rosa, preto, branco, azul e amarelo.

Os iPhones têm laterais de alumínio e parte traseira de vidro como o iPhone 14 e 14 Plus.

Os modelos do iPhone Pro vêm em cinza escuro, preto, azul escuro e cinza claro e possuem laterais de titânio.

Espírito da época: 16 anos após o lançamento do iPhone, por que a Apple continua a desempenhar um papel importante em nossas vidas?

Novos recursos de câmera no iPhone 15

Os modelos padrão do iPhone 15 apresentam um sistema de câmera aprimorado que permite maior zoom óptico e ampla profundidade de campo, passando de um sensor de câmera principal de 12 megapixels para uma versão de 48 megapixels.

A nova câmera tem a mesma resolução da câmera encontrada no iPhone 14 Pro.

Os modelos básicos do iPhone 15 receberão o chip A16 usado nos modelos do iPhone 14 Pro.

Os telefones também contarão com semicondutor U2, o primeiro desde o lançamento do U1 no iPhone 11 Pro. O novo semicondutor melhora o recurso de localização, permitindo um rastreamento mais preciso do telefone no aplicativo Find My.

Uma ilha dinâmica para todos

Os telefones terão ilha dinâmica, Um recorte redesenhado na parte superior da tela ocupa menos espaço visual. O recurso foi adicionado pela primeira vez aos modelos do iPhone 14 Pro no ano passado como uma ferramenta para rastrear atividades contínuas, como tendências ou a música que você ouve.

Assistência emergencial na estrada

A Apple também adicionou assistência rodoviária no mesmo sistema usado para o recurso SOS.

Os motoristas que se perderem em uma área sem serviço de celular poderão ativar o recurso por mensagem de texto, o que permitirá compartilhar sua localização via satélite.

O recurso será lançado com AAA como provedor de assistência rodoviária.

Quem adquirir o iPhone 15 terá acesso gratuito ao recurso por dois anos.

O’Donnell: O novo iPhone 15 é uma atualização sólida para pessoas com telefones mais antigos. Esta é a razão

Telefone novo, carregador antigo: iPhone 15 muda para USB-C

O iPhone 15 será o primeiro grande produto da Apple a mudar sua porta de carregamento de “Lightning” para USB-C.

Apple dividida por relâmpago: O que você pode fazer com cabos Lightning antigos.

A mudança na tecnologia de cobrança ocorre em resposta às leis aprovadas Conselho da União Europeia em 2022.

A lei se aplica a uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo telefones celulares, tablets, leitores eletrônicos, fones de ouvido e alto-falantes portáteis.

“Todos temos pelo menos três carregadores de telemóvel em casa”, disse na altura Józef Sikela, Ministro da Indústria e Comércio da República Checa, num comunicado de imprensa. “Procurar o carregador certo, seja em casa ou no trabalho, pode ser muito chato.” Da aprovação da lei. “Ter um carregador compatível com vários dispositivos economizará tempo e dinheiro e também nos ajudará a reduzir o lixo eletrônico.”

Na conferência Tech Live do Wall Street Journal em outubro passado, Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing global da Apple, disse que a gigante da tecnologia cumpriria os regulamentos.

Sobre ontem à noite… A Apple me confirmou no palco que o iPhone mudará para USB-C. “Teremos que cumprir [with the EU’s law]Ele disse: “Mas teria sido melhor não haver um governo com essas diretrizes”. @gregjoz.

https://t.co/IkEY5Bkeo8 -Joanna Stern (@JoannaStern) 26 de outubro de 2022

Deixe-me atualizar você: iPhone 15 Pro e recursos da câmera

A principal diferença entre os modelos básicos do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro é o uso de laterais de titânio, que substituem o aço inoxidável usado desde o iPhone

O titânio também é resistente a impressões digitais, ao contrário da versão em aço. Essa opção torna o telefone cerca de 10% mais leve e as bordas que conectam a lateral e a frontal são menos nítidas.

Os modelos do iPhone 15 Pro também apresentarão o chip A17 mais rápido que, segundo a empresa, melhorará a experiência de jogo móvel.

Os modelos Pro não terão mais um botão de toque/mudo; em vez disso, o botão será um “botão de ação” programável.

Os modelos do iPhone 15 Pro ainda terão três câmeras e um sensor principal de 48 megapixels. Terá novas lentes telefoto e ultra-grande angular com resolução maior que o iPhone 14 Pro.

O iPhone 15 Pro Max apresentará um sistema de zoom atualizado com recursos de zoom de hardware aprimorados, que dobrará a capacidade do iPhone de ampliar imagens usando a lente física de 3X para 5X em uma distância focal de 120 mm.

iPhone 15 estreia com iOS 17

O iPhone 15 vai estrear com o iOS 17 da Apple, o mais recente sistema operacional da gigante da tecnologia. O novo sistema operacional irá equipar o telefone com uma série de novos recursos.

Triagem de correio de voz ao vivo: O novo sistema operacional permitirá ler o texto de uma mensagem de voz em tempo real e decidir se atende ou não a chamada.

O novo sistema operacional permitirá ler o texto de uma mensagem de voz em tempo real e decidir se atende ou não a chamada. modo de espera: Os usuários do iPhone poderão colocar o telefone no modo de espera enquanto o carregam na lateral. Neste modo, o telefone pode funcionar como um relógio, percorrer fotos ou iniciar widgets.

Os usuários do iPhone poderão colocar o telefone no modo de espera enquanto o carregam na lateral. Neste modo, o telefone pode funcionar como um relógio, percorrer fotos ou iniciar widgets. Atualização do FaceTime: Você poderá enviar chamadas para sua AppleTV. Seu iPhone ou iPad atuará como câmera de saída, mas o vídeo recebido será visto em uma tela maior.

Você poderá enviar chamadas para sua AppleTV. Seu iPhone ou iPad atuará como câmera de saída, mas o vídeo recebido será visto em uma tela maior. Mapas off-line : você poderá baixar mapas sem se conectar à Internet. Você poderá obter informações de localização e rota em áreas onde não há serviço de celular e fornecerá dados de tempo estimado de chegada usando dados históricos de tráfego.

: você poderá baixar mapas sem se conectar à Internet. Você poderá obter informações de localização e rota em áreas onde não há serviço de celular e fornecerá dados de tempo estimado de chegada usando dados históricos de tráfego. Nome da gota: Este novo recurso, produto do AirDrop, permitirá trocar informações de contato com outros usuários do iPhone, colocando os telefones próximos uns dos outros.

Este novo recurso, produto do AirDrop, permitirá trocar informações de contato com outros usuários do iPhone, colocando os telefones próximos uns dos outros. Previsão meteorológica melhorada: O aplicativo meteorológico atualizado fornecerá uma previsão hora a hora das chances de precipitação em 10 dias, bem como a força e direção do vento para as próximas 24 horas.

O aplicativo meteorológico atualizado fornecerá uma previsão hora a hora das chances de precipitação em 10 dias, bem como a força e direção do vento para as próximas 24 horas. Som adaptativo: Este modo foi introduzido no AirPod Pro e ajustará o volume da mídia e o cancelamento de ruído de acordo com o ambiente.

Este modo foi introduzido no AirPod Pro e ajustará o volume da mídia e o cancelamento de ruído de acordo com o ambiente. Conscientização da conversa: O iOS 17 também incluirá um modo Conversation Awareness, que personalizará o volume do que está tocando e amplificará as vozes das pessoas à sua frente.

