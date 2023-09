A Amazon está transformando Alexa em mais um chatbot para sua casa

Em meio a uma enxurrada de tablets da marca Amazon e tecnologia alimentada por Alexa, Dave Limp, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços da Amazon, anunciou que o assistente digital da empresa em breve aproveitará um modelo de linguagem grande (LLM) desenvolvido especificamente para quase todos os novos Echo dispositivo.

A Amazon decidiu projetar o LLM com base em cinco capacidades principais. Uma delas é garantir que as interações sejam “conversacionais”, e a empresa afirmou ter “estudado o que é necessário para ter uma ótima conversa. Não são apenas palavras. É a linguagem corporal, é entender a quem você está se dirigindo, é contato visual e gestos.” Ainda esperando que a Amazon adicione gestos com os olhos e as mãos aos seus dispositivos Echo. Algum de vocês viu isso ultimamente?

Com base nas demonstrações do showcase da Amazon, há algum trabalho a ser feito. Quando Limp pediu a Alexa para escrever uma mensagem rápida convidando amigos para um churrasco, o assistente convidou seus amigos para participarem de uma festa de “frango com churrasco e acompanhamentos” – que é como nós, humanos, convidamos para jantar, certo? Alexa também ignorou completamente as solicitações do Amazon SVP em alguns momentos da apresentação, mas eu atribuiria essas questões à natureza preocupante das demonstrações do assistente de voz em um ambiente ao vivo. Reunimos todos os seus anúncios da Amazon aqui.

Com o Apple Watch Series 9, a Apple apresenta uma nova maneira de interagir: toque duplo. O processamento Siri também está sendo implementado no dispositivo, o que permitirá que você solicite ao assistente seus dados de saúde e registre suas estatísticas diárias. Quando ambos os ponteiros, ou pelo menos o ponteiro do relógio, estão ocupados, tocar duas vezes obviamente não será útil. Você precisará ter pelo menos o polegar e o indicador disponíveis para beliscar. Mas quando Cherlynn Low, do Engadget, limpa seu apartamento, pega uma prancha lateral, levanta um único haltere ou lê um livro, sua vida fica mais fácil. Também é importante notar que o Apple Watch Series 9 e Ultra 2 são os primeiros produtos neutros em carbono da empresa. Leia nosso veredicto completo.

Mas os danos totais do ataque ainda não estão claros.

Todos os hotéis e cassinos MGM Resorts voltaram a funcionar normalmente, nove dias depois que um ataque cibernético desligou os sistemas da empresa. O grupo de ransomware ALPHV assumiu o crédito pelo ataque logo depois que os sistemas ficaram offline. O grupo alegou ter usado táticas de engenharia social, usando um pouco de conhecimento do LinkedIn e um breve telefonema para obter acesso a sistemas críticos nos cassinos. É preocupante que os ataques tenham começado através da empresa de gerenciamento de identidade Okta – e pelo menos três outros clientes foram atingidos por ataques cibernéticos, segundo o Word. Reuters um relatório.

Ele também oferece traduções na tela para chamadas Alexa em seus displays inteligentes.

Amazonas

A Amazon anunciou dois novos recursos de acessibilidade que estarão disponíveis em seus dispositivos ainda este ano. O primeiro é o Eye Gaze no Alexa, que permitirá que pessoas com deficiência de movimento ou fala usem o olhar para realizar ações predefinidas no tablet Fire Max 11. Esta é a primeira vez que a Amazon trabalha na navegação baseada no olhar em seus dispositivos e usará a câmera do Max 11 para rastrear para onde o usuário está olhando. As ações predefinidas incluem controles de casa inteligente, reprodução de mídia e realização de chamadas. Eye Gaze estará disponível no Max 11 ainda este ano sem custo adicional, embora a empresa não tenha explicado como o Eye Gaze realmente funcionará.

A Amazon também está adicionando um novo recurso de tradução de chamadas que transcreverá as chamadas Alexa em dispositivos Echo Show. Pode convertê-los em mais de 10 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol e português. O recurso também será lançado ainda este ano.

