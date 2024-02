7 conclusões da dura batalha dos Trail Blazers contra os Nuggets

Mesmo no meio de sua melhor semana da temporada regular de 2023-24, não se espera que o Portland Trail Blazers derrote o atual campeão da NBA, Denver Nuggets. Denver ganha títulos. Portland vence cerca de 33% de seus jogos. Essas duas coisas não são a mesma coisa.

Em vez disso, o jogo de sexta à noite respondeu a uma pergunta básica: como é uma equipe crescente e recentemente ressurgente dos Blazers quando confrontada com a excelência? Acontece que, bem… talvez? Mas não é realmente perigoso. Portland ficou para trás cedo, voltou à briga durante um furioso segundo período e depois assistiu Denver enfrentá-los pelo resto da noite.

A distância entre Portland e a bondade é enorme. A distância entre esta franquia e uma disputa séria só pode ser medida em uma escala que somente os futuros jogadores de loteria poderão superar.

Apesar de perdermos por 120-108, ainda podemos nos beneficiar de muitas coisas na partida. Os Nuggets eram como um daqueles exames médicos em que banham seu interior com tinta e depois o examinam para iluminar todos os pontos problemáticos. Portland teve muitas falhas, mas alguns pontos positivos surgiram através delas.

Se você perdeu o evento, pode encontrar nossa recapitulação trimestral aqui. Então, aqui estão as outras coisas que importam.

Velocidade mata

Mesmo sendo o time mais experiente, o Nuggets se moveu mais rápido que o Blazers. Eles venceram o Portland no início da transição, depois desaceleraram o jogo para preservar a liderança. Eles provavelmente poderiam ter corrido a noite toda se quisessem.

Este continua sendo um ponto sensível para os Blazers. Portland não é apenas mais jovem que a maioria dos adversários, mas também menor. É lógico que eles seriam mais rápidos. Não funciona assim na maioria das noites.

A única exceção veio em um segundo quarto glorioso, onde os Blazers conseguiram fazer movimentos rápidos pela pista repetidamente. Scott Henderson prosperou naquele ambiente e Portland diminuiu a diferença no placar com um campeonato. Mas eles não conseguiram continuar.

Quão ruim é isso? Kentavious Caldwell-Pope estava acertando os Blazers no chão e enterrando. “Dunking” e “KCP” pertencem à mesma frase que “Deep-Fried Bacon” e “Heart-Healthy Diet”. Mas aqui estamos.

Voltar à rotina

A história nem sempre foi melhor no meio-campo. Denver conseguia arremessos fáceis com conjuntos básicos de pick-and-roll com frequência. Se os Blazers não fizerem a troca, inevitavelmente encontrarão um jogador fora de posição. Se o fizessem, teriam que se contentar com os guardas que tentavam defender Nikola Jokic. Eles trocaram muito. Desastroso.

Não é como se o Nuggets tivesse feito uma jogada complexa quando o Portland embaralhou a bola e depois a virou, apenas para encontrar seu defensor mais fraco isolado com a bola. O elenco principal de cada grupo de Denver costuma encontrar uma grande oportunidade. Caso contrário, eles teriam aberto um dos três. As voltas, tanto para a bola quanto para o arco, eram lentas como melaço na geladeira.

O problema do Portland não era um defensor específico. Foi a mesma defesa. Denver acertou 50,5% do campo esta noite, outro presente generoso de Portland para o adversário.

Passe perfeito

Em nenhum lugar os problemas defensivos de Portland foram mais evidentes do que na regra da “ajuda permitida”. Denver registrou 34 assistências em 46 gols de campo. De qualquer maneira, Denver negocia um ataque elegante, mas os Blazers permitiram que eles o aprimorassem e se tornassem uma excelência refinada.

Faça uma observação

Nem tudo foi desgraça e tristeza para Portland. Seus goleiros gêmeos – Malcolm Brogdon e Scott Henderson – se saíram bem. Brogdon abriu o processo, atingindo a defesa do Denver, absorvendo o contato e marcando. “Espere”, disse Henderson. “Isso é permitido?” Ele estava de partida para as corridas. O Denver não lida bem com uma direção difícil e sustentada.

Brogdon e Henderson mantiveram os Blazers conectados contra um adversário que poderia facilmente tê-los destruído. Eles jogaram um ataque físico forte quando poderiam facilmente ter recuado e encerrado a noite.

Henderson liderou os Blazers com 30 pontos em 8-15 arremessos, 3-7 no arco e 11-12 na linha de falta. A liderança compensa. Brogdon somou 11 pontos, 8 rebotes e 5 assistências.

Lança-chamas

Anfernee Simmons não trouxe a bola no primeiro tempo esta noite, mas incendiou o Nuggets no terceiro. Seu triplo passo para trás e J pull foram ótimos. Ele marcou seis gols de campo, três deles de longa distância, no terceiro sozinho a caminho de 29 pontos em arremessos de 11-23, 4-10 do arco.

No entanto, os Blazers têm um problema recorrente. Sempre que o oponente aumenta seu controle sobre a formiga, ele para isoladamente. A pontuação pára para ele e para a equipe até que a pressão seja aliviada ou o ataque vá em outra direção. Pressionar Simmons continua sendo a forma mais lucrativa de deter os Blazers. Cada vez funciona mais.

o piadista

Você já sabe o quão bom Nikola Jokic é, mas ele estava jogando xadrez de próximo nível neste jogo. Sejamos honestos. Ele poderia ter marcado 40 pontos sem pensar. Em vez disso, ele apenas acertou – tiros totais. Não foi nada negativo. Em vez disso, ele estava optando por todas as formas divertidas e sofisticadas de marcar as jaquetas.

Exemplo: Bem no início do terceiro período. Jokic teve um desencontro contra Brogdon na troca. Tinha cerca de trinta centímetros de altura e alguns anos-luz de talento em canhões menores. Jokic poderia ter marcado de seis maneiras. Em vez disso, ele devolveu a bola para Jamal Murray, o outro jogador da dupla que causou o desencontro em primeiro lugar. Murray fez um movimento com um grande soco, atraindo Brogdon e Jabari Walker para ele, tentando parar o ataque. Quando Murray recuou para um três, Jokic rolou em direção ao balde. Murray errou o chute duplo, mas Jokic conseguiu um rebote incontestado, se recompôs e colocou a bola na tabela para uma bandeja fácil. Não contente em superar a cobertura masculina, Joker insistiu em marcar na própria rede não cobertura. A única coisa que frustraria seu plano é que Murray realmente acertasse todos os três…o prêmio de consolação de um pagamento de 150%. majestoso.

Jokic registrou um triplo-duplo com 27 pontos, 23 rebotes e 12 assistências ao arremessar 11-16 do chão.

Eu nem sei como descrever o curinga, exceto dizer que alguém duvida que Denver poderia ter servido a ele e quatro cones de trânsito e ainda assim vencer os Blazers esta noite.

nas próximas

O resultado é quadrado

Os Blazers enfrentarão o mesmo Nuggets às 17h30 (horário do Pacífico) de domingo. Vamos ver se eles mudam o estilo defensivo.

