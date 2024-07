ESPN: A Fundação Pat Tillman apoia a homenagem ao Príncipe Harry

Mary Tillman, mãe de Pat Tillman Ele criticou a escalação do Príncipe Harry pela ESPN Como ganhador do prêmio Pat Tillman no ESPY Awards deste ano. No entanto, a ESPN afirma ter o apoio da Fundação Tillman, fundada pela viúva de Tillman.

“A ESPN, com o apoio da Fundação Tillman, homenageia especificamente o Príncipe Harry, Duque de Sussex, pelo trabalho da Fundação Invictus Games, ao comemorar seu 10º ano promovendo a cura através do poder do esporte para membros do serviço militar e veteranos em todo o mundo. Embora reconheçamos que nem todos concordarão com todos os homenageados selecionados para qualquer prêmio, a Invictus Games Foundation faz um trabalho incrível e a ESPN acredita que esta é uma causa que vale a pena comemorar”, disse a ESPN em comunicado.

Mary Tillman Shenton, que se casou com Pat Tillman quando ele foi morto no Afeganistão, é presidente e cofundadora da Fundação Pat Tillman. A mãe de Tillman, Mary Tillman, não está envolvida na Fundação Tillman e não desempenha nenhum papel na seleção do Prêmio Pat Tillman.

O Prêmio Pat Tillman ESPY é concedido a “um indivíduo com uma forte conexão com o esporte que serviu aos outros de uma forma que emula o legado do ex-jogador da NFL e Ranger do Exército dos EUA, Pat Tillman”. No ano passado, o Prêmio Pat Tillman foi para a comissão técnica do Buffalo Bills por salvar a vida de Damar Hamlin.

Pat Tillman era jogador dos Cardinals, mas deixou a NFL para ingressar no Exército menos de um ano após os ataques de 11 de setembro. Ele morreu no Afeganistão em 2004, aos 27 anos.