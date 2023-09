Micah Parsons, dos Cowboys, elogia Drake Jackson, do 49ers – NBC Sports Bay Area e CA

SANTA CLARA – O lado defensivo Drake Jackson registrou três sacks na vitória do 49ers na semana 1 sobre o Pittsburgh Steelers.

A performance abriu os olhos da estrela do Dallas Cowboys, Micah Parsons, que disse algumas palavras cativantes sobre Jackson em seu podcast.

“Isso foi ótimo”, disse Jackson na quarta-feira. “Grite para Micah Parsons por isso, cara. É uma homenagem muito boa, especialmente de um dos pass rushers mais prolíficos da liga.”

Jackson disse que não conhecia Parsons de verdade, então o elogio o surpreendeu.

“Sim, aconteceu porque (ele) é um cara de outro time, e só de ver que eles se preocupam com a liga é muito legal”, disse Jackson.

Em seu podcast, “The Edge with Micah Parsons”, o vice-campeão do Jogador Defensivo do Ano da NFL em 2022 destacou Jackson após a vitória dos 49ers por 30-7 em Pittsburgh.

“O cara de quem ninguém fala. Drake Jackson”, disse Parsons. “Ele tinha três sacos. Por que ninguém fala sobre Drake Jackson?

“Então, não deixe esses caras ficarem expostos ao sol porque (Jackson) está cercado por caras como Nick Bosa e Fred Warner, e os caras adoram isso porque estão cheios de um time tão bom. .” “Vou ter que procurar.”

Se a abertura da temporada regular servir de indicação, toda a NFL terá que cuidar de Jackson.

E tudo começou com o primeiro snap do jogo de Jackson, quando ele entrou em uma jogada de terceiro para 5 para substituir o lado defensivo titular Clelin Ferrell. O profissional do segundo ano jogou para o quarterback do Pittsburgh, Kenny Pickett, com uma derrota de 10 jardas.

“O primeiro terço caiu, é uma loucura”, disse Jackson. “Mas tentamos fazer isso sempre. Fazer acontecer na primeira vez prepara as coisas para tudo o que vem depois.”

O que veio a seguir foram mais dois sacks, igualando o total da temporada de Jackson enquanto aparecia em 15 jogos durante seu ano de estreia.

Isso poderia ser um sinal do que está por vir para Jackson? Jackson passou todo o treinamento fora de temporada nas instalações dos 49ers, a fim de ganhar peso e ganhar força para os rigores da temporada da NFL.

“Espero que isso transpareça”, disse Jackson. “Estou apenas fazendo o que posso. Mais disso está por vir, espero.”

