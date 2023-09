Abertura da série Giants-Rockies adiada; Um doubleheader está agendado para sábado – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os Giants terão que esperar um dia por uma chance de estender sua seqüência de oito vitórias consecutivas no Coors Field.

A abertura da série de quinta-feira entre Giants e Colorado Rockies foi adiada devido ao mau tempo, anunciou a equipe. O jogo foi remarcado para 11h10, horário do Pacífico, no sábado, como o primeiro jogo de uma partida dupla. A Night Cup será disputada conforme programado originalmente, com primeiro arremesso às 17h10 (horário do Pacífico).

Os Giants, recém-saídos de um home run de 5-1, estão no meio da corrida de wild card da NL. Indo para a lista de jogos de quinta-feira, San Francisco está 0,5 jogos atrás do Arizona Diamondbacks pela terceira e última vaga como wild card. Os Giants, Cincinnati Reds e Miami Marlins – todos um jogo à frente dos Diamondbacks – estão todos de folga na quinta-feira e assistirão ao Arizona encerrar uma série de quatro jogos contra o New York Mets.

O Coors Field tem sido amigável com os Giants nos últimos anos. Eles não perdem um jogo lá desde 20 de agosto do ano passado e estão 17-5 em Denver desde o início da temporada de 2021. Os Giants venceram as Montanhas Rochosas em uma série de três jogos fora de casa em junho e os venceram em Oracle Park no último fim de semana.

São Francisco e Colorado começarão sua série final da temporada 2023 da MLB às 17h10 (horário do Pacífico) na sexta-feira. Sintonize a NBC Sports Bay Area para assistir “Giants Postgame Live” às ​​16h30.

Baixe e acompanhe o Giants Talk Podcast