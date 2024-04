Trailer de 2XKO 'Illoi, a Sacerdotisa Kraken'

Riot Games lançou um novo trailer do jogo de luta gratuito 2XKO Ele apresenta uma visão aprofundada da personagem jogável Illaoi, a sacerdotisa do Kraken.

“Olá a todos. Sou Caroline.” [Montano]designer de jogos 2XKOestou aqui para lhe dar uma atualização sobre a mais nova adição à nossa lista – um campeão que estará disponível para jogar pela primeira vez no EVO Japão deste ano.

“Illaoi, Sacerdotisa do Kraken Como profetisa de Nagakabouros, o Grande Kraken, a fé de Illaoi exige que ela controle seu próprio destino sempre avançando. Ela usa um totem dourado para testar a vontade de seus oponentes e invoca tentáculos para lutar ao lado. dela.

“em 2XKOIllaoi é uma tirana contundente que domina os inimigos com uma pressão tão inflexível quanto sua fé. Trata-se de acertar grande e causar grande dano. Ela então usa os tentáculos para selar seu oponente e deixar o grupo fora de controle.

“Seu combo gira em torno de invocar e ativar tentáculos espirituais. Primeiro, ela pode usar qualquer um de seus especiais S2 para produzir tentáculos. Em seguida, ela pode usar qualquer um de seus especiais S1 para desencadear um ataque de garra subsequente, desde que seu oponente esteja dentro da 'zona de respingo' do tentáculo. Mesmo que seu oponente não esteja ao alcance, Illaoi pode usar certos movimentos para teletransportar os tentáculos mais próximos para ele. Ela também pode usar Oração de Movimento ou Oração de Estase para ativar tentáculos à distância.

“Embora os tentáculos sejam uma parte importante da coleção de Illaoi, ela não é uma personagem de brinquedo. Não queríamos sentir que seus tentáculos estavam lutando por ela. Em vez disso, eles servem como recompensas que Illaoi pode ganhar jogando bem. Ele quer dizer Sempre em movimento e assumindo riscos inteligentes para controlar o jogo, Illaoi também pode perder suas garras se seu oponente a atingir. Nesse caso, Illaoi ainda pode causar danos significativos, mas ela perde acesso a alguns de seus neutros mais fortes. opções e isso significa que ela terá que assumir mais riscos ou usar assistência para enfrentar seu oponente – o que não é o ideal.

“No desenvolvimento, houve muito debate sobre como os tentáculos funcionariam. Deveriam ser uma verdadeira extensão de Illaoi. Deveriam ser completamente independentes dela? , onde Illaoi poderia ativar suas garras sem contato direto com o oponente, mas esse oponente ainda é capaz de contra-atacar contra eles.

“Além de seus tentáculos, queríamos que o combo de Illaoi capturasse seu incrível tamanho, força e impulso – e seus Supers não eram exceção. Usando seu S1 Super, Crashing Waves, Illaoi pega seu oponente, balança-o sobre sua cabeça e o acerta. no chão duas vezes se ela já tiver tentáculos levantados, a pressão em S1 irá reposicioná-la para que ela possa continuar atacando após seu Super S2, Wrath of Nagakabouros, invocar garras gigantes que atingem o chão ao seu redor e também. transforma quaisquer garras que já estavam ativas em garras gigantes e deixa uma para trás após terminar, o que pode ser um movimento supressivo. Extremamente, mas se Elawi ou sua dupla forem atingidos em qualquer ponto durante o Super, suas garras desaparecerão, então é mais seguro usá-las; contra um oponente abatido.

“Finalmente, o Ultimate Spirit Test de Illaoi envia o espírito de seu oponente para as profundezas, onde eles ficarão cara a cara com os Nagakabouros. Adoramos a ideia de Illaoi tirar o espírito de seu oponente e acertá-lo em homenagem à sua liga. grupo O Spirit Test é um movimento de médio alcance com um início muito rápido, o que o torna ótimo para finalizar combos, como penalidade ou para acertar uma assistência longa e ele também é invencível desde o início, tornando-o um reflexo poderoso que Illaoi possui. grandes habilidades por conta própria, mas suas assistências poderosas fazem dela uma parceira igualmente formidável, sendo sua assistência nas costas um ataque de contato de longo alcance, assim como o Especial S1, se já houver tentáculos dentro do alcance de seu oponente, ele fará seu seguimento habitual ataque de subida.

“A assistência para frente de Illaoi é a mesma da S2 Special. A assistência por si só é ótima para controle de médio alcance, mas usar o marcador de aperto de mão imediatamente depois permite que Illaoi troque e use os tentáculos que ela acabou de criar para manter a pressão. Quando não está na tela, as garras de Illaoi se prendem para dar ao seu companheiro de equipe algum suporte ofensivo extra. Mesmo quando nocauteada, Illaoi pode usar Last Stand para ativar Wrath of Nagakabouros e enviar o oponente para Claw City.

“Ao escolher um parceiro para Illaoi, lembre-se de que ela quer encurralar os oponentes, mas encurralá-los pode ser arriscado. O parceiro ideal para Illaoi é alguém com forte neutralidade e alta velocidade de movimento, que pode abrir espaço para Illaoi. engajar Ahri é um excelente exemplo. Sua velocidade e longo alcance permitem que ela pegue oponentes que Illaoi nem sempre consegue detectar. Suas assistências também ajudam Illaoi a estender combos ou transformar a marca defensiva em alto dano.

“Mais uma vez, Illaoi estará disponível para jogar no EVO Japão deste ano ao lado de Ekko, Ahri, Darius e Yasuo. Se você estiver presente, experimente com ou contra seus amigos e diga-nos o que você pensa. Caso contrário, você ainda pode se inscrever para os testes caseiros que serão realizados posteriormente.” A partir deste ano, siga-nos nas redes sociais para todas as atualizações futuras da Illaoi. Obrigado por assistir e até a próxima.