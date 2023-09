O Porsche 911 GT3 R Rennsport não é fã de seguir as regras

O 911 GT3 R Rennsport faz sua estreia na Rennsport Reunion 2023 em Monterey, Califórnia. Será uma edição limitada de 77 carros.

O motor de seis cilindros naturalmente aspirado atinge 9.400 rpm e produz 611 cavalos de potência.

Apenas o capô e o teto são compartilhados com o GT3 R padrão.

Redefinindo a ideia do jogo de pista, a Porsche lançou uma versão do seu 911 GT3 R que tem tanta potência e força descendente que é ilegal. Bem, isso é ilegal de acordo com as regras de competição da FIA. O 911 GT3 Competition no qual a Rennsport se baseia foi projetado especificamente para corridas em eventos da FIA ou IMSA, como Le Mans ou Daytona 24, onde regras estritas regem o “equilíbrio de potência” em termos de quão leve o carro é e qual transmissão . Ele pode ser usado e quanta potência e potência aérea são permitidas. 911 GT3 Rennsport pergunta: “E se essas regras não se aplicarem?”

Projetado por Grant Larsson e Thorsten Klein da equipe Style Porsche, que lidera muitos dos projetos exclusivos e edições especiais da Porsche, o 911 GT3 Rennsport é um carro baixo e longo. O capô e o teto são compartilhados com o GT3 R padrão, mas todos os outros painéis da carroceria diferem daqueles dos carros de corrida correspondentes. Todas as entradas de ar e efeitos de solo também são específicos do GT3 R Rennsport. Até os espelhos desapareceram, substituídos por um sistema de três câmeras que mostra o movimento do motorista por meio de uma tela na cabine.

Naturalmente, por trânsito queremos dizer apenas outros pilotos. O GT3 R Rennsport não é tão legal nas ruas quanto poderia ser e é improvável que passe despercebido se você tentar passá-lo por uma vitrine de fast food. Se o fizer, há muito espaço para a sua pausa para o almoço na enorme asa traseira, que é baseada no Porsche 935/77 Brumos, que venceu as 24 Horas de Daytona de 1978. A asa serve mais do que apenas um banco de piquenique. A força descendente é tão extrema que a Porsche teve que adicionar suporte extra para suportá-la. Porém, você comerá sozinho: como o GT3 R, o modelo Rennsport é monolugar, com a maior parte do interior ocupada por uma gaiola de proteção.

Por baixo, o Rennsport GT3 R quase parece um GT3 R. O carro roda com um pneu Michelin feito sob medida. A suspensão dianteira possui braços de controle de comprimento desigual e a traseira é uma configuração multi-link. Os amortecedores KW podem ser ajustados de cinco maneiras, e a Porsche Motorsport oferece ao carro um chassi pré-ajustado para desempenho geral. Ajustes finos adicionais podem ser feitos usando os calços fornecidos.

Os freios AP são monoblocos de alumínio, com placas de titânio atrás das pastilhas que reduzem o peso não suspenso em pouco mais de um quilo. O tanque de combustível também é mais leve na mesma proporção. Não há ar condicionado. O motorista é refrigerado por um assento ventilado. O peso planejado é de 2.734 libras.

Você pode adquirir o GT3 Rennsport em sete cores diferentes. O padrão é Agate Grey e Raw Carbon, mas se você preferir Ruby Star – como deveria – é possível. Também estarão disponíveis três pinturas baseadas na história da Porsche, uma desenhada em torno do saca-rolhas de Laguna Seca, uma no clássico Porsche Motorsport vermelho e branco e outra em diferentes tons de azul. Todos os GT3 Rennsports rodam sobre rodas BBS de 18 polegadas que atendem aos requisitos técnicos de uma roda de competição com trava central, mesmo que o carro em que estão instalados seja um trapaceiro.

A potência é uma das principais restrições nas competições da FIA e o GT3 R Rennsport não segue essas regras. O Rennsport usa o flat-six de 4,2 litros do modelo GT3 R padrão, mas em vez dos 557 cv do Limited, a edição especial produz 611 cv e a injeção direta é especificamente ajustada para funcionar com bioetonol E25 e eFuel, embora também possa funcionar com gasolina convencional. Toda essa potência vai para as rodas traseiras através de uma caixa sequencial de seis velocidades. Os remos no volante mudam de controle e a relação de transmissão tem uma sexta marcha diferente, tornando o GT3 R Rennsport 19 km/h mais rápido que o GT3 R na extremidade superior. Se você quiser ouvir, uma versão sem som está disponível, mas para aqueles que desejam ouvir outra coisa – ou executar uma faixa com limites de decibéis – duas versões sem som e um conversor catalítico também estão disponíveis na folha de pedidos.

Faça seus pedidos agora, pois a Porsche está fabricando apenas 77 exemplares do GT3 R Rennsport de US$ 1.046.000.