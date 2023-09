Príncipe William desce o East River em Nova York com seu Billion Oyster Project

“Ele parecia normal”, disse Agata Poniatowski, diretora de divulgação pública da organização. “Acho que ele já usava pernaltas antes.”

O Príncipe William visitou Nova Iorque durante dois dias para coincidir com a Semana do Clima, uma cimeira sobre acção climática realizada em conjunto com a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele se encontrou com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na noite de segunda-feira e, na terça-feira, o príncipe William anunciará os finalistas do Prêmio Earthshot, concedido pela instituição de caridade voltada para o clima que ele fundou em 2020.

Mas sua primeira parada foi uma pilha de granadas na Ilha do Governador. O príncipe chegou em um barco prateado, um navio de passageiros de 28 pés. Ele estava acompanhado por seguranças usando coletes salva-vidas sobre ternos azuis.

Por volta das 15h30, ele entrou em uma área cercada do tamanho de uma quadra de tênis no sudeste da ilha, onde foi cercado por pilhas de conchas de ostras de até 2,5 metros de altura.

As conchas foram doadas por restaurantes como Raoul’s e La Marchande, e os clientes já devoraram seu conteúdo. As conchas chegaram então à Ilha do Governador para serem limpas (e separadas de detritos incidentais, como pacotes de molho picante).