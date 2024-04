Elon Musk está mantendo vivos os sonhos dos investidores de um robotáxi Tesla

Em vez de se concentrar nas finanças trimestrais ou na reestruturação massiva anunciada na semana passada, Musk reiterou sua visão da Tesla como uma empresa que desenvolve software de inteligência artificial para transformar carros existentes em veículos autônomos, robotáxis personalizados que gerarão dinheiro para seus proprietários e um veículo autônomo. Rede de transporte. Este é o Tesla que Musk está vendendo para Wall Street e está dizendo a qualquer pessoa com dúvidas para ficar longe. “Se alguém não acha que a Tesla vai resolver o problema da autonomia, então acho que não deveria ser um investidor na empresa”, disse Musk na teleconferência. Ele acrescentou: “Nós iremos, e nós também iremos”. As ações da Tesla subiram 13% nas negociações estendidas de terça-feira, após o relatório de lucros, apesar dos resultados decepcionantes. Algum otimismo estava ligado aos planos anunciados pela Tesla de começar a produzir novos modelos de carros elétricos acessíveis no “início de 2025, se não no final deste ano”. A recuperação das ações ganhou impulso durante a divulgação de lucros, à medida que Musk se inclinava para o futuro. Ele mencionou casualmente que o robotáxi da empresa, que ele há muito dizia que estava chegando, se chamaria CyberCab. Em uma apresentação aos acionistas que a Tesla publicou antes da teleconferência, a empresa ofereceu “uma prévia dos serviços de carona no aplicativo Tesla”. Musk também falou sobre uma rede sem motorista semelhante ao Uber com os veículos autônomos da Tesla. “Quando o carro não está em movimento, existe a possibilidade de realizar inferências distribuídas” por meio de dispositivos nos carros, disse Musk.

Musk vem fazendo esse tipo de declaração há anos. Em 2015, Musk disse aos acionistas que os carros da Tesla alcançariam “autonomia total” dentro de três anos. Eles não fizeram isso. Em 2016, Musk disse que um Tesla seria capaz de fazer uma viagem através do país sem precisar de qualquer intervenção humana antes do final de 2017. Isso também não aconteceu. E em 2019, numa chamada com investidores institucionais que o ajudariam a angariar mais de 2 mil milhões de dólares, Musk disse que a Tesla teria 1 milhão de veículos preparados para robotáxis nas estradas em 2020, capazes de completar 100 horas de trabalho de condução por semana cada, O que dá dinheiro para seus proprietários. Ele disse na época que os robotáxis tornariam a Tesla uma empresa de US$ 500 bilhões. A capitalização de mercado da Tesla está agora se aproximando dessa marca, e até ultrapassou US$ 1 trilhão em 2021, mas a empresa nunca foi capaz de cumprir suas promessas de ausência de motorista. Notícias da NBC Mencionei recentemente A empresa nem sequer solicitou licenças que lhe permitissem testar e operar robotáxis em três estados, incluindo Califórnia e Nevada, onde emprega milhares de pessoas. Separadamente, o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia apresentou uma queixa legal contra a Tesla, alegando que ela se envolveu em propaganda e marketing falsos em relação aos seus sistemas de assistência ao motorista – sistemas Autopilot e Full Self-Driving (FSD). O piloto automático é padrão e o FSD custa US$ 99 por mês ou US$ 8.000 adiantados. Ambos exigem motoristas humanos ao volante, prontos para dirigir ou frear a qualquer momento. A Tesla está se defendendo em tribunal contra essas acusações.

Na teleconferência de resultados, Musk disse acreditar que o FSD estará pronto em breve para se expandir geograficamente na China, enquanto se aguarda a aprovação regulatória. Ele não mencionou a ação movida pelo regulador da Califórnia. As pessoas que ainda não experimentaram as atualizações mais recentes do FSD da Tesla “não entendem realmente o que está acontecendo”, disse Musk. Sua ameaça não se limita aos carros. No AI Day, em agosto de 2021, Musk disse que Tesla construiria um robô humanóide, agora conhecido como Optimus. A empresa não tinha um protótipo para mostrar na época, então um ator vestindo uma roupa de spandex dançou no palco. Em 2022, a Tesla revelou o protótipo de hardware do Optimus. Musk disse na terça-feira que a Optimus já é capaz de realizar algumas tarefas de fábrica não especificadas.

Uma maquete do robô Optimus que a Tesla Inc. A ser exibido durante a Seoul Transportation Expo em Goyang, Coreia do Sul, na quinta-feira, 30 de março de 2023. O salão do automóvel continuará até 9 de abril. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images Bloomberg | Bloomberg | Imagens Getty

“Podemos conseguir vendê-lo ao exterior até o final do próximo ano”, disse ele. “O Optimus será mais valioso do que tudo o resto combinado porque se tivermos um robô senciente que seja capaz de navegar e realizar tarefas a pedido, não há limite real para o tamanho da economia.” Se todos estes projetos intensivos em capital e de longo alcance pertencem à Tesla é uma questão colocada por muitos investidores e analistas. Musk possui uma participação de 20,5% na Tesla, mais de 715 milhões de ações, Em 31 de março, De acordo com a empresa Último depósito do agente. Ele usou cerca de 238,4 milhões dessas ações como garantia para garantir dívidas pessoais. Em janeiro, ele começou a buscar mais controle sobre a Tesla. “Não me sinto confortável com a Tesla se tornando líder em IA e robótica sem cerca de 25% de controle de voto.” livros Em uma postagem no X. “O suficiente para ser influente, mas não tanto que não possa ser derrubado.” Musk criou uma nova startup, xAI, para desenvolver produtos de IA para competir com produtos OpenAI apoiados pela Microsoft. Antes de iniciar a xAI, ele já era CEO da Tesla e da SpaceX, e era CTO de sua empresa, a X. Ele também é o fundador da empresa de interface cérebro-computador Neuralink e do empreendimento de tunelamento The Boring Co. Alex Potter, analista da Piper Sandler, perguntou a Musk na teleconferência se ele “inventaria algum mecanismo” para garantir que teria o nível desejado de controle de voto na Tesla, porque, caso contrário, “a parte fundamental da política poderia ser… A tese está em perigo.” “Não importa o que aconteça, mesmo que eu fosse abduzido por alienígenas amanhã, Tesla resolverá a questão da autonomia, talvez um pouco mais devagar, mas pelo menos resolverá a questão da autonomia dos veículos”, disse Musk. “Não sei se vai ganhar em termos de Optimus, ou em termos de produtos futuros, mas há impulso suficiente para a Tesla resolver o problema de autonomia, mesmo que desapareça, dos veículos.” Mas ele foi rápido em dizer aos investidores que a empresa precisava dele para atingir seus objetivos elevados. “Se tivermos um robô humanóide supersensível que pode segui-lo para dentro, e você não pode escapar dele, estamos falando de riscos no nível do Exterminador do Futuro, e sim, eu ficaria desconfortável se não houvesse um nível significativo de influência sobre como isso é implantado”, disse ele.