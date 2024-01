Melhores vestidos e looks da moda

Nos últimos anos, o Globo de Ouro foi marcado por escândalos. Em 2022, não houve nenhum show após um boicote da Hollywood Foreign Press Association (por um bom motivo: não havia um único negro no painel de votação). Claro, Rihanna esteve presente no ano passado, Jennifer Coolidge recebeu outro prêmio no estilo típico de Jennifer Coolidge, e a HFPA adicionou seis novos membros negros, Mas isso realmente compensa o passado? No entanto, o desfile e o tapete vermelho de 2024 certamente serão interessantes, especialmente depois da vitória em Hollywood que marcou o fim da greve SAG-AFTRA e esta Tarefas de assento de mesa Solteiro.

A noite celebrará o que há de melhor no cinema e na televisão, recebendo estrelas como Margot Robbie, Emma Stone, Quinta Bronson, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Danielle Brooks, Rosamund Pike, Mark Ruffalo, Robert De Niro, Jeremy Strong e Selena. . Gomez, Greta Gerwig, Pedro Pascal e muitos mais (sério, também E muitos mais) no tapete vermelho. Veja abaixo todos os looks, atualizados ao vivo.

O tapete vermelho do Golden Globe Awards de 2024 acontecerá hoje no Beverly Hilton Hotel em Los Angeles e começará por volta das 18h30 horário do leste dos EUA.

Enquanto a parte do Golden Globe Awards é transmitida pela CBS, a prévia do tapete vermelho será transmitida diverso'Plataformas digitais e sociais, além do site do Globo de Ouro.

É provável que apareçam algumas das estrelas mais bem vestidas, incluindo Timothée Chalamet, Emma Stone, Margot Robbie, Pedro Pascal e Ryan Gosling, todos nomeados. Robbie esteve em uma odisséia Barbie Correndo por aí, e ainda vestido todo rosa ainda esta semana no Palm Springs International Film Awards, Chalamet sempre se destaca no tapete vermelho (às vezes sem costas). Outras pessoas que provavelmente estarão lá (ou pelo menos esperamos que sim) são Taylor Swift, Oprah Winfrey, Angela Bassett e Billie Eilish, esta última com certeza aparecerá com óculos escuros e um visual superdimensionado perfeito.

Toda premiação traz sacolas de brindes, mas o Globo de Ouro deste ano vale meio milhão de dólares e está sendo distribuído a cada indicado. E eles são individuais. Cada candidato pode escolher entre uma série de atividades e itens de luxo, desde um iate de luxo de cinco dias na Indonésia até uma garrafa do vinho mais caro do mundo. Fico feliz em ver o dinheiro indo para quem precisa. K, naturalmente.