Colegas e fãs da estrela pró-LGBTQ criticam o escritor que anteriormente questionou a sexualidade de Harry Styles

Escrito por Martha Williams e Alicia Stanford para Dailymail.Com





O New York Times está enfrentando reação do círculo íntimo de Taylor Swift e dos fãs que afirmam que um recente artigo de opinião questionando a sexualidade da estrela pop é “sexista”.

O artigo de Anna Marks para o New York Times sugere que Taylor Swift poderia estar escondendo sua sexualidade do mundo por causa de sua “atração pela identidade queer”.

Um dos amigos de Swift afirmou que tal artigo nunca seria escrito sobre um artista masculino – embora Marks já tivesse escrito um artigo semelhante questionando a sexualidade de Harry Styles.

“Este artigo não foi autorizado a ser escrito sobre Shawn Mendes ou qualquer artista masculino cuja orientação sexual tenha sido questionada pelos fãs”, disse uma fonte próxima à situação à CNN.

O New York Times é agora alvo da ira dos Swifties, assim como dos amigos pessoais do cantor. “Eu sabia que eles estavam infelizes, para dizer o mínimo”, disse Oliver Darcy à CNN sobre o drama.

Os fãs da estrela – que se descreve como uma aliada direta da comunidade LGBTQ e que mantém um relacionamento com o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce – estão chegando ao ponto de boicotar o New York Times por causa do polêmico artigo.

'Acabei de cancelar minha assinatura. “Este artigo é sexista e completamente inapropriado”, disse um usuário do X.

Outro usuário escreveu: “Há um grande erro no New York Times ao publicar este artigo especulando que Taylor Swift pode ser secretamente estranha – baseada em absolutamente nada”. “Esse é o tipo de lixo encontrado em um supermercado próximo ao National Enquirer.”

Pessoas próximas ao vencedor do Grammy de 34 anos questionam a ética da publicação do artigo.

Uma fonte próxima da situação disse: “Devido ao seu enorme sucesso, neste momento existe um buraco em forma de Taylor na moral das pessoas”. CNN.

O conteúdo do artigo baseou-se em conjecturas e os especialistas questionaram-se se teria sido aplicado um duplo padrão para permitir a publicação do artigo de opinião.

Apesar das alegações de que o artigo não poderia ter sido escrito sobre um homem, Anna Marks escreveu um artigo de opinião em 2022 de natureza semelhante intitulado “Harry Styles Walks a Fine Line”, que também foi publicado no The New York Times.

o pedaço Discuta como Styles “usou a excentricidade para aumentar sua fama sem afirmar explicitamente que era excêntrico”.

“Parece não haver limite que algum jornalista não ultrapasse ao escrever sobre Taylor, por mais ofensivo, falso e inapropriado que seja – tudo sob o véu protetor de um ‘artigo de opinião’, como a pessoa também declarou sobre Marx.” Artigo de opinião rápido.

A peça, intitulada “Look What We Made Taylor Swift Do”, escrita por um dos editores de opinião do jornal, analisa letras do trabalho da artista, Lover, que ela acha que poderia ser Sapphic.

“Qualquer pessoa que pense sobre todo o talento artístico da Sra. Swift – a maneira como sua fama calculada habilmente se mistura com sua arte reveladora – pode encontrar contradições entre a história que sustenta sua fama e aquela capturada por suas canções.” O autor escreveu.

Marks citou exemplos de sua aparência, incluindo o uso de cores de cabelo da bandeira do orgulho bissexual ou vestidos de arco-íris.

Ela também alude aos chamados ovos de Páscoa nas letras, que se referem a estar nos “cofres de vidro” de Willow ou a homenagear a artista lésbica Louie Fuller durante sua turnê Reputation.

“Isoladamente, a queda de um único grampo pode não ter sentido ou ser acidental, mas quando vistos em conjunto, são como desenrolar o coque de uma bailarina após uma longa apresentação”, escreveu o editor.

“Esses grampos começaram a aparecer na arte da Sra. Swift muito antes de a identidade queer se tornar inegavelmente comercializável na América dominante.” Eles sugerem aos gays que ela é uma de nós.

Os apoiadores de Taylor culpam os padrões duplos pela publicação do artigo. “Este artigo não foi autorizado a ser escrito sobre Shawn Mendes ou qualquer artista masculino cuja orientação sexual tenha sido questionada pelos fãs”, disse uma fonte à CNN (foto em Arlington, Texas, em março de 2023).

O vencedor do Grammy está atualmente namorando a estrela da NFL Travis Kelce (foto em Nova York em outubro de 2023)

Taylor assumiu sua postura pró-LGBTQ como defensora, explicando à Vogue em 2019: “Os direitos estão sendo retirados de qualquer pessoa que não seja um homem branco, heterossexual e cisgênero”. Até recentemente, não percebi que poderia defender uma comunidade da qual não faço parte.

Taylor explicou sua postura pró-LGTBQ como defesa Revista Voga “Em 2019, os direitos estão sendo retirados de qualquer pessoa que não seja um homem branco, heterossexual e cisgênero”, disse ela na época.

“Até recentemente, não percebi que poderia defender uma comunidade da qual não faço parte.”

Na introdução de seu álbum 1989 (Taylor's Version), lançado em outubro, a cantora de Out of the Woods, que atualmente está namorando o astro da NFL Travis Kelce, escreveu que se cercou de amigas porque estava cansada de especulações sobre seus relacionamentos românticos. com homens.

“Se eu apenas passar tempo com minhas amigas, as pessoas não conseguirão tocar no assunto ou sexualizá-lo – certo?” Mais tarde, eu aprenderia que as pessoas podem, as pessoas irão.