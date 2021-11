Meghan, Duquesa de Sussex, pede desculpas por enganar o tribunal do Reino Unido

Os Sussex negaram repetidamente ter cooperado com Omid Scobie e Caroline Durand em seu livro Finding Freedom, mas Meghan se desculpou em um depoimento publicado na quarta-feira depois que um ex-assessor disse ao tribunal que havia fornecido informações aos autores.

O pedido de desculpas da duquesa veio como parte de um processo contra a Associated Newspapers Limited (ANL), editora do The Mail on Sunday no Reino Unido, que republicou partes de uma carta privada que ela enviou a seu pai, Thomas Markle, em agosto de 2018.

Em fevereiro, Meghan ganhou um processo de privacidade contra a editora ANL, e o juiz determinou “que as divulgações foram manifestamente excessivas e, portanto, ilegais”, e que “não haveria possibilidade de uma decisão diferente ser alcançada após o julgamento”.

No entanto, a ANL está apelando da decisão e dizendo que um julgamento deve ser realizado, de acordo com a Autoridade Palestina.

Em sua própria declaração de depoimento, Jason Knauf, ex-ministro das comunicações de Meghan e Harry, disse que o livro foi “discutido rotineiramente” e “discutido diretamente com a Duquesa várias vezes pessoalmente e por e-mail”, de acordo com a AP. Knauf disse que Meghan fez vários pontos para compartilhar com os autores durante uma reunião potencial, que ele também discutiu com Harry por e-mail. O ex-assessor disse que Harry disse a ele, “Eu concordo totalmente que devemos ser capazes de dizer que não temos nada a ver com o assunto”, no e-mail, o PA relata. Da mesma forma, fornecer o contexto certo e a base certa para eles ajudará a espalhar alguns fatos. ” Em seu depoimento, Megan disse: “Aceito que o Sr. Knauf forneceu algumas informações aos autores do livro e que ele o fez com meu conhecimento, para uma reunião que planejava ter com os autores na qualidade de secretário de comunicações . A quantidade de informações que ele compartilhou é desconhecida para mim. ” READ Final de 'The Bachelorette': Greg é um ator? “Quando concordei com o clipe … não me beneficiei ao ver esses e-mails e peço desculpas ao tribunal pelo fato de não ter me lembrado desses e-mails na época. Não tinha absolutamente nenhum desejo ou intenção de enganar o réu ou o tribunal . ” Megan também disse que não tinha conhecimento dos e-mails entre ela e Knauf no momento de sua declaração anterior porque o processo ainda não havia chegado à fase de divulgação e seus advogados solicitaram o adiamento do julgamento devido à sua gravidez. “Eu estava no meu terceiro trimestre na época, tendo um aborto espontâneo há alguns meses, e estava me sentindo muito mal”, disse Megan. Correção: Uma versão anterior desta história descreveu incorretamente o pedido de desculpas dado pela Duquesa de Sussex.

