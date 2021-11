Ragdoll e escolhas do Dia dos Veteranos

Lucy Hale em boneca de pano (Foto: Luke Varley / AMC); Hosea Chanchez em o jogo (Foto: Josh Stringer / Paramount +)

Aqui está o que está acontecendo no mundo da TV na quinta-feira, 11 de novembro. Todos os horários são orientais.

melhores escolhas

boneca de pano (AMC +, 3:01 da manhã, estréia da série): boneca de pano É catnip para fãs de verdadeiros quebra-cabeças de crime e serial killer. Baseado no livro de mesmo nome de Daniel Cole, este thriller apresenta um caso horrível. Seis pessoas foram mortas e esquartejadas, as partes de seus corpos costuradas em uma união horrível. DS Emily Baxter (Thalissa Teixeira), DS Nathan Rose (Henry Lloyd Hughes) e o estreante Lake Edmonds (Lucy Hale) se unem para derrubar o assassino. boneca de pano Não se trata tanto do caso quanto de quem o está investigando. O primeiro episódio sólido apresenta duas pistas: Nathan é um espírito atormentado que tem uma conexão surpreendente com o assassino, já que seu nome aparece em seguida na lista de mortes.

O passeio apresenta a revelação inesperada do passado de Nathan, enquanto Lloyd-Hughes vacila com sucesso entre o desnorteado e o coração partido. Hill transições para dramas sombrios com autoconfiança. A melhor configuração do piloto é o atrito entre Lake e Nathan, mas Emily de Teixeira consegue um ajuste curto no processo. Parece que o caminho do show já foi definido, pois o assassino tem seis nomes na lista e boneca de pano A primeira temporada contém seis episódios. mas boneca de pano Isso cria uma ótima história no início, e há suspense suficiente para atrair os fãs do gênero. [Saloni Gajjar]

o jogo (Paramount +, 3:01 da manhã): O reboot / revival de Mara Brock Akil retorna com 10 novos episódios em Las Vegas em vez de San Diego. Tim Daly e Toby Sandman se juntam ao elenco, assim como Wendy Raquel Robinson (Inseguro), Hosea Chanchez (Raio Negrog), Adrian Ray (Chicago Fire) todos os capítulos o jogoA reprodução original também está na Paramount +.

folhas selvagens

É o Dia dos Veteranos! François Truffaut disse que não existe filme anti-guerra, mas talvez um programa de TV anti-guerra em purê, que transmite no Hulu.

Se você está procurando mais precisão histórica (que alguns filmes gostam de evitar para a glória), a produção da era da Segunda Guerra Mundial Tom Hanks e Steven Spielberg um bando de irmãos uma segunda abreviatura Pacífico Encontrado na HBO Max.

E, finalmente, há Greta Gerwig’s pequenas mulheres, ambientado durante a era da Guerra Civil (navegando no Hulu com uma assinatura Starz), e certificado de juventude (streaming no Hulu), baseado nas memórias de Vera Brittain da Primeira Guerra Mundial A última estrela são muitas estrelas inglesas que são um pouco confusas de se assistir neste contexto, e Alicia Vikander está em um de seus melhores papéis.