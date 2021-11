Ryan Reynolds, Will Ferrell Soichiro em Jimmy Fallon e Kimmel – Prazo

Você sem dúvida já viu o clássico filme de Alfred Hitchcock estranhos no trem, Onde dois homens trocam planos de assassinato.

Bem, em uma página fora de Hitchcock, Ryan Reynolds E Will Ferrell Na quarta-feira, eles decidiram puxar a cruz com seus anfitriões tarde da noite Jimmy Kimmel E Jimmy Fallon. Ferrell apareceu no lugar de Reynolds Jimmy Kimmel Live !, Enquanto Reynolds pegou um slot Ferrell The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon.

A diversão se seguiu, enquanto os anfitriões tocavam e faziam perguntas dedicadas aos convidados adequados em seus substitutos. .

Ferrell é fã do novo filme de Reynolds para Netflix aviso vermelhoTambém estrelado por Dwayne Johnson e Gal Gadot. Infelizmente, ele não viu uma “linha” disso. “Eu vi os outdoors. Então você sabe que seria estiloso, certo?”

Ele também falou sobre as habilidades culinárias de aveia e nachos de sua “esposa” Blake Lively, e mostrou seu físico e habilidades no rap francês.

Enquanto isso, a equipe do The Roots deu as boas-vindas a Reynolds mais sino, Um dos gráficos SNL mais famosos de Ferrell. Em seguida, a nova série de Ferrell foi ao ar na Apple TV + com Paul Rudd e Kathryn Hahn, psiquiatra adjacente.

Apelidado de “o ser humano mais fofo de todo o show business”, Rudd disse que Costar está “envelhecendo por causa de seu contrato com o diabo, ou porque só bebe leite materno de uma baleia azul”.

Reynolds afirmou que o novo show faz parte do universo Ant-Man. “É a Fase 16 da Marvel, que todos dizem ser mais identificável”, disse Reynolds.