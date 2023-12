Meg Ryan assedia Billy Crystal

“Isso é enorme”, Billy Crystal e Queen Latifah recebem honras do Kennedy Center O presidente Joe Biden participou do Kennedy Center Honors Gala, repleto de estrelas, que homenageia artistas pelas conquistas de sua vida.

WASHINGTON – A Gala de Honra do Kennedy Center deste ano teve algo para todos. a ópera? Verificações. comédia? Verificações. Hip Hop? Verificações. Pop? Verificações. Taças de champanhe durante o intervalo? Verificações.

Essa diversidade faz sentido quando você considera os ganhadores do 46º Kennedy Center Honors – a cantora Dionne Warwick; o ator e comediante Billy Crystal; Atriz, cantora e rapper Queen Latifah; a soprano Renée Fleming; e o cantor e compositor Barry Gibb. Cinco artistas diferentes que partilham dois elementos cruciais: um compromisso inabalável com o seu trabalho e muito amor para dar ao mundo que os rodeia.

A realeza e os políticos de Hollywood (ou seja, a realeza de Washington), incluindo o presidente Joe Biden, chegaram em trajes formais para celebrar os homenageados em uma cerimônia que irá ao ar em 27 de dezembro às 21h (horário do leste dos EUA) na CBS.

As risadas continuaram, os aplausos ecoaram e as cabeças zumbiram enquanto as letras e melodias ternas fluíam – de “I Say a Little Prayer for You” a “Stay Alive”.

Dionne Warwick: uma honra “muito esperada”.

As (pequenas) orações de todos foram atendidas quando as homenagens a Dionne Warwick começaram a noite. A ex-laureada do Kennedy Center, Debbie Allen, narrou os destaques de sua carreira e vida.

“Muitos diriam que esta homenagem já deveria ser feita há muito tempo, já que sua lista de realizações e elogios poderia envolver este edifício”, disse Allen. Ela está certa: a cantora de 82 anos já vendeu mais de 100 milhões de discos. Ele se tornou o primeiro cantor afro-americano a ganhar um Grammy na categoria pop. Ele foi uma das primeiras vozes e defensores da pesquisa sobre a AIDS e serviu como embaixador da saúde nomeado pelo governo. Além disso: você viu a conta atrevida dela no Twitter?

Uma grande parte do legado de Warwick, é claro, foram suas famosas colaborações com o falecido Burt Bacharach e Hal David em quase 20 singles, incluindo “Don’t Make Me Over”.

Muitas das canções de Warwick foram cantadas no palco do Kennedy Center. Mickey Guyton, usando um vestido vermelho glamoroso, fez uma versão digna de diva de “Then Came You”. A cantora continuou com uma interpretação impressionante de “Alfie” de Cynthia Erivo, que foi aplaudida de pé desde o início. Chloe Bailey e a ex-homenageada Gladys Knight concluíram seu amor pela cantora com “Walk on By” e “I Say A Little Pray”, respectivamente.

No entanto, nenhuma homenagem a Warwick estaria completa sem Ego Nwodim, que interpretou Warwick no Saturday Night Live. “Eles são todos muito bons. Um dos primeiros tweets foi ‘Se Chance the Rapper é obviamente um rapper, por que tem que estar no nome dele?’ Algo assim”, disse ela ao USA TODAY sobre um de seus Warwick favoritos. tuítes.

“A vida é melhor” por causa de Billy Crystal

Você sabia que Billy Crystal, 75 anos, veio com aquelas palavras memoráveis ​​de “When Harry Met Sally?” A frase “Eu terei o que ela tem” da comédia romântica de 1989 ressoou através de gerações – tanto que uma das peças centrais da exposição Kennedy Center Honors de Crystal foi montada na loja pop-up Katz’s Delicatessen.

Embora a estrela Meg Ryan não tenha repetido exatamente sua atuação no filme, ela se divertiu às custas de Crystal.

“A cena veio muito naturalmente para mim e eu realmente tenho que agradecer a Billy por isso”, disse ela, fazendo o público rir imediatamente. E, novamente, quando ela estava brincando, ela nunca esteve perto de alguém que tornasse mais fácil fingir um orgasmo.

Então ela ficou feliz: “Como Janice, sua esposa há mais de 50 anos, sabe, apaixonar-se por Billy é muito fácil”. (incrível.)

Jay Leno, Bob Costas, Whoopi Goldberg (que gritou com seu falecido parceiro de dueto no “Comic Relief”, Robin Williams), Lin-Manuel Miranda, Robert De Niro (que lutou para ler um teleprompter a noite toda) e Rob Reiner também se ofereceram. letras. Uma pessoa honesta com um grande coração.

“Minha vida é melhor porque Billy Crystal estava nela”, disse Reiner. “Eu te amo, Bill.”

Queen Latifah: “Um dos melhores rappers de todos os tempos.”

Você deve conhecê-la de Chicago. Ou “equalizador”. Ou “Last Holiday” (ela disse ao USA TODAY no tapete vermelho que “adoraria” fazer uma sequência desta comédia romântica de 2006, só para constar). Mas a noite foi principalmente sobre as raízes ferozes e destemidas do hip-hop.

Queen Latifah, 53, é a primeira rapper mulher a receber uma homenagem do Kennedy Center – oportunamente, visto que este ano marca o 50º aniversário do hip-hop. Todos, de MC Lyte a Rapsody, beijaram o anel da rainha, por assim dizer, incluindo o rapper superstar Van Van, de 5 anos. “Obrigada por ser uma inspiração”, disse ela com a voz mais doce que se possa imaginar para alguém que já passou da hora de dormir. “Nós saudamos você.”

“Comecei como rapper, quando o sucesso era uma anomalia porque o gênero era majoritariamente masculino”, disse sua amiga e atriz Kerry Washington. “Mas ela continuou a dominar, tornando-se um dos melhores rappers de todos os tempos, homem ou mulher.”

O público não pôde deixar de agitar os braços ao som de seu hit “UNITY” – mas foi o discurso de Missy Elliott que deixou o impacto de Queen Latifah claro. Aos seus olhos, o título de “Rainha” de Queen Latifah enviava uma mensagem: “Não vou colocar a fita. eu sou bar.”

Um cover eletro poderoso de “I Know Where You Been” das The Clark Sisters fechou o segmento e terminou (literalmente) em uma nota alta antes de um curto intervalo.

Renee Fleming: “Não aceite seus limites.”

Renée Fleming e ópera são praticamente sinônimos. Mas seus talentos vão além da ópera, chegando ao jazz, à Broadway e até ao indie rock. Ela também é uma defensora proeminente da pesquisa em artes, saúde e neurociências.

As performances homenageadas refletiram sua diversidade vocal, desde “Song to the Moon (Rusalka)” do quarteto de ópera até “The Light in the Piazza” de Dove Cameron e “You’ll Never Walk Alone”, com vozes de Tituss Burgess e Christine Baranski. .

Quanto ao conselho para aspirantes a cantores: “Duplo curso porque é um campo muito competitivo e difícil de entrar”, disse ela ao USA TODAY no tapete vermelho. E também “não aceite suas limitações”. suas habilidades e esteja preparado para anos de treinamento.

Ariana DeBose e Ben Platt cantam para Barry Gibb

de Ele não fez isso Trabalhando com Barry Gibb? Dolly Parton, Barbra Streisand, Michael Bublé, também homenageada Dionne Warwick – a lista é infinita para a cantora dos Bee Gees. Seus falecidos irmãos Robin e Maurice não estiveram presentes, mas está claro que o poder da música é eterno. As primeiras notas do cover de “Lonely Days” de Little Big Town rapidamente deixaram isso claro.

Bublé então cantou “How Can You Mend a Broken Heart”, seguido por Ben Platt com uma apropriada “Nights on Broadway” que mostrou as habilidades de dança do showman.

Ariana DeBose encerrou o show com um medley de sucessos disco – incluindo “Stayin’ Alive” – ​​que encerrou a noite apropriadamente com confetes.

Assim como aqueles pequenos pedaços de papel amarelo acompanharão os habitantes de Washington por dias, o mesmo acontecerá com a música e as memórias. Outras homenagens do Kennedy Center. Brindaremos outra taça de champanhe por isso.

