“Hollywood não é um lugar saudável” – Prazo

Marella Cecilia/Portfólio Mondadori/Getty Images

Angelina Jolie agora fala sobre sua perspectiva sobre Hollywood e diz que não teria escolhido ser atriz se estivesse começando nessa idade.

“Eu não seria atriz hoje”, disse Jolie em entrevista. Jornal de Wall Street, Acrescentando que ela provavelmente trabalharia no teatro, mas não em Hollywood. “Quando comecei minha carreira, não esperavam que eu fosse público e compartilhasse muito.”

“Como cresci em Hollywood, nunca fui fã disso”, ela continuou. Nunca o considerei tão importante ou importante.

Jolie também afirmou que planeja deixar Los Angeles em algum momento e se mudar para sua casa no Camboja, dizendo: “Isso é parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar livremente. Vou me mudar quando puder. … Eu cresci em um lugar bastante superficial. Entre todos os lugares do mundo, Hollywood não é um lugar saudável. Então você luta pela autenticidade.

A estrela vencedora do Oscar diz que não namora nem tem vida social, dizendo que seus “amigos próximos são refugiados”. Jolie também destacou a proximidade que desfruta com os filhos, acrescentando: “Eles são as pessoas mais próximas de mim e da minha vida, e são meus amigos mais próximos”. “Somos sete pessoas muito diferentes e essa é a nossa força.”

Além de filmar a cinebiografia de Maria Callas, Jolie está lançando um empreendimento de moda chamado Atelier Jolie e abrindo um espaço físico na cidade de Nova York.