McDonald’s está testando o Mc Planet, o hambúrguer Beyond Meat

O novo hambúrguer vegano do McDonald’s, apropriadamente chamado de McPlant, está chegando a oito restaurantes nos EUA (via CNBC) A rede de fast food fez parceria com a Beyond Meat para oferecer uma opção de carne sem carne. Isso aconteceu cerca de um ano depois que o McDonald’s encerrou seu teste piloto PLT, outro hambúrguer com a marca Beyond Meat.

Ainda não está claro quais são as diferenças entre McPlant e PLT, além do nome. uma Postado no McDonald’s Ele diz que uma torta McPlant terá ervilhas, arroz e batatas e também será coberta com tomates, alface, cebola, picles, maionese, ketchup, mostarda e queijo americano. Isso soa muito como PLT, mas não saberemos realmente até o início dos testes em 3 de novembro. Também é importante observar que o McPlant será cozido na mesma grelha que o hambúrguer de carne, portanto, não pode ser classificado como puramente vegetariano ou vegano.

O McDonald’s publicou brevemente o Tratado de Lei de Patentes Canadense de 2019 a 2020. Como CNBC Na época, o McDonald’s disse que não tinha planos de reviver o hambúrguer. Algo deve ter mudado o pensamento do McDonald’s – talvez os resultados fossem de Teste McPlant executado na Suécia, DinamarcaHolanda, Áustria e Reino Unido.

As opções sem carne estão crescendo em popularidade em restaurantes de fast food, com Burger King deu início a essa tendência com Impossible Whopper Em 2019. Outras redes também entraram no movimento no mesmo ano, com Subway serve além de almôndegas marinara E Frango Frito Vegetariano De Treino KFC.

Se sua boca só pensa em McPlant, logo você poderá encontrá-lo no McDonald’s em Irving, TX; Carrollton, Texas; Cedar Falls, IA; Jennings, Los Angeles; Lake Charles, Los Angeles; El Segundo, Califórnia; e Manhattan Beach, Califórnia, enquanto durar o estoque.