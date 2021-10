El Salvador explora a mineração de bitcoins por vulcões

Berlim, El Salvador – perto de uma usina geotérmica El Salvador Vulcão Tecapa, 300 computadores girando dentro de um trailer enquanto executam cálculos matemáticos complexos dia e noite para verificar transações de bitcoin criptomoeda.

O projeto piloto inspirou uma série de emojis vulcânicos do presidente Neb Bukele, que apresentou uma oferta legal para bitcoin em setembro, prometendo fornecer energia barata e renovável para a chamada “mineração de bitcoin”. Esses processos, incluindo os industriais em grande escala, têm sido fortemente criticados em outras partes do mundo devido à enorme quantidade de eletricidade que usam e às emissões de carbono resultantes.

Bukele e outros dizem que os recursos geotérmicos de El Salvador – a geração de eletricidade a partir do vapor de alta pressão do calor geotérmico do vulcão – podem ser uma solução. Mas o quadro no pequeno país da América Central é mais complexo.

“Não gastamos recursos que poluem o meio ambiente, não dependemos de petróleo, não dependemos de gás natural, nem de nenhum recurso não renovável”, disse Daniel Alvarez, presidente do Comitê Executivo da Hidreletricidade do Rio Lemba, que supervisiona a planta, disse durante a turnê de sexta-feira.

Brandon Arvanaghi, um consultor de mineração de bitcoin, disse que energia barata e um governo favorável são os dois fatores decisivos para atrair as operações de mineração de bitcoin.

Dois anos atrás, a China fornecia cerca de três quartos da eletricidade usada na cripto-mineração, com operações fluindo para aproveitar sua energia hidrelétrica barata. Mas o governo começou a restringir a mineração e em setembro declarou ilegais todas as transações envolvendo bitcoins e outras criptomoedas.

Isso levou a uma luta para iniciar operações de mineração em outros países.

Parece sorte de Bukele, que chocou a nação e muitos ao redor do mundo com seu anúncio no verão passado de que o bitcoin se tornaria moeda corrente junto com o dólar americano em El Salvador. O presidente vendeu o plano em parte como uma forma de os salvadorenhos que vivem no exterior – a maioria deles nos Estados Unidos – enviarem dinheiro para suas famílias a um custo menor. Isso também o tornou popular no mundo do bitcoin.

Mas o lançamento foi difícil. Esperava-se que a carteira digital salvadorenha para realizar transações básicas usasse um processo de implementação elaborado. Alguns usuários disseram que queriam apenas os $ 30 que o governo deu como incentivo. Ainda há preocupações de que a moeda digital, que afirma não ser controlada por nenhum governo, atraia a atividade criminosa.

Até agora, os EUA têm sido um grande vencedor em atrair mais operações de mineração de bitcoin, especialmente o Texas, que tem uma abundância de energia renovável e um mercado não regulamentado.

A mineração de bitcoins em El Salvador parece ter um governo favorável em Bukele, mas a eletricidade barata até agora é apenas uma promessa.

El Salvador importa cerca de um quinto a um quarto de suas necessidades de eletricidade. O restante da produção é dividido entre hidrelétricas, geotérmicas e usinas de combustível fóssil.

A energia geotérmica responde por cerca de um quarto da energia do país. El Salvador tem 23 vulcões.

“Quando você adiciona essas energias renováveis, como vastas áreas, um grande número de energias renováveis ​​e um sistema amigável, pode ser muito atraente e El Salvador pode muito bem se encaixar neste modelo”, disse Arvanaghi.

Atualmente, a eletricidade em El Salvador não é particularmente barata.

GlobalPetrolPrices.com, que publica preços de energia no varejo em todo o mundo, coloca os custos de eletricidade para residências e empresas em El Salvador bem acima da média mundial.

Arvanaghi disse que a mineração de bitcoin está estimulando a expansão da produção de energia renovável ao fornecer alta demanda por energia barata e que os mineiros mostraram vontade de desligar parte de suas máquinas nos momentos em que há menos energia disponível da rede.

A promessa de Bukele de energia barata de mineração de bitcoins requer apoio, pelo menos até que a energia renovável se expanda e os preços caiam.

Se El Salvador pode fornecer energia renovável e mais barata, ela deveria ir para as residências do país, não para operações de cripto-mineração, disse Luis Gonzalez, diretor de políticas públicas da ONG Unidade Ambiental Salvadorenha (UNES).

“O ideal seria a energia nacional mais barata, mais limpa e mais ativa para o povo”, disse Gonzalez.

Ele também alertou que anunciar a energia geotérmica como um produto de limpeza tem ressalvas. É mais limpo do que queimar combustíveis fósseis, disse ele, mas tem seus próprios efeitos. Os locais onde os poços são perfurados para aproveitar as vantagens do calor geotérmico afetam os habitats locais. Ele também expressou preocupação com a possibilidade de os aqüíferos em locais geotérmicos estarem poluídos.

“Somos o país com menos água na América Central”, disse ele, destacando que essa foi a principal razão pela qual El Salvador proibiu a mineração mineral há quatro anos.

Gonzalez disse que muitas operações de mineração de bitcoin também estão concentradas em climas frios, porque longe da eletricidade para alimentar as máquinas, é necessário mantê-las frias. El Salvador tem um clima tropical.

Na usina geotérmica de Berlim, a duas horas de carro a leste da capital, Gustavo Cuellar, assessor de projetos especiais do Comitê Executivo de Hidreletricidade do Rio Lemba, supervisiona o processo de mineração. Ele disse que o maquinário especializado em mineração do local está usando 1,5 megawatts dos 102 megawatts produzidos pela usina. Outra usina geotérmica em El Salvador em Ahuachapán está produzindo outros 95 MW.

Juntas, as estações fornecem energia para 1,5 milhão dos 6,5 milhões de habitantes de El Salvador.

Alvarez disse que o projeto vai crescer com o tempo “porque temos recursos de energia renovável e temos muito potencial para continuar produzindo energia para a mineração”.

Sherman relatou da Cidade do México.