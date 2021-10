China exclusiva pretende travar US LNG à medida que a crise energética levanta preocupações

CINGAPURA / NOVA YORK (Reuters) – As principais empresas de energia chinesas estão em negociações avançadas com exportadores dos EUA para garantir o fornecimento de gás natural liquefeito de longo prazo, já que o aumento dos preços do gás e a escassez de energia doméstica aumentam as preocupações com a segurança do combustível no país. Várias fontes disseram.

Pelo menos cinco empresas chinesas, incluindo a maior estatal Sinopec Corp., a China National Offshore Oil Company (CNOOC) e distribuidoras de energia apoiadas pelo governo local, como a Zhejiang Energy, estão em negociações com exportadores americanos, especialmente a Cheniere Energy. (LNG.A) As fontes disseram à Reuters.

As discussões podem levar a negócios no valor de dezenas de bilhões de dólares que representariam um aumento nas importações chinesas de GNL dos Estados Unidos nos próximos anos. No auge da guerra comercial China-EUA em 2019, o comércio de gás foi interrompido por um breve período. Pode levar anos para construir instalações de exportação de GNL, e há vários projetos em andamento na América do Norte que não se espera que comecem a exportar até meados da década.

As negociações com fornecedores americanos começaram no início deste ano, mas se aceleraram nos últimos meses, em meio a uma das maiores crises de combustível para aquecimento de geração de energia em décadas. Os preços do gás natural na Ásia saltaram mais de cinco vezes este ano, aumentando os temores de escassez de energia no inverno.

“As empresas enfrentaram uma lacuna na oferta (para o inverno) e preços mais altos. As negociações realmente se recuperaram desde agosto, quando os preços spot atingiram US $ 15 / MMBtu”, disse uma fonte sênior da indústria em Pequim que foi informada sobre as negociações.

Outra fonte em Pequim disse: “Depois de experimentar uma enorme volatilidade no mercado recentemente, alguns compradores estão lamentando não terem assinado o fornecimento de longo prazo”.

As importações do inverno de 2021 foram limitadas, já que os altos preços globais afetaram a demanda

As fontes esperavam anunciar novos negócios durante os próximos meses, após a ENN Natural Gas Company, de propriedade privada, (600803.SS), chefiada pelo ex-chefe de gás natural liquefeito do maior comprador da China, a CNOOC, anunciou na segunda-feira um acordo de 13 anos com a Cheniere. Consulte Mais informação

Este foi o primeiro grande negócio de GNL entre os Estados Unidos e a China desde 2018.

As novas compras também consolidarão a posição da China como o maior comprador mundial de GNL, depois do Japão neste ano.

“Como empresas estatais, todas as empresas estão sob pressão para manter a segurança do suprimento, e a recente tendência dos preços mudou profundamente a imagem do suprimento de longo prazo nas mentes da liderança”, disse o primeiro comerciante baseado em Pequim.

“As pessoas podem ter considerado o mercado spot como a chave no passado, mas agora percebem que os embarques de longo prazo são a espinha dorsal.”

gás americano mais barato

As fontes se recusaram a revelar sua identidade porque as negociações eram privadas.

A Sinopec não quis comentar. A CNOOC e a Zhejiang Energy não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Tanto a Venture Global quanto a Chenier se recusaram a comentar.

“Esperamos assinar mais acordos antes do final do ano. Principalmente impulsionados pela crise global de energia e pelos preços que estamos vendo agora … os suprimentos dos EUA estão emergindo como atraentes”, disse uma terceira fonte em Pequim que foi informada sobre o conversas.

Os embarques dos EUA eram caros para os suprimentos relacionados ao petróleo do Catar e da Austrália, por exemplo, mas agora estão mais baratos.

Um acordo futuro de Henry Hub de US $ 2,50 + 115%, semelhante ao acordo ENN de acordo com os comerciantes, seria de cerca de US $ 9-10 por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu) com base na entrega ao nordeste da Ásia. Isso inclui um custo médio de remessa de US $ 2 por milhão de unidades térmicas britânicas para a rota entre os Estados Unidos e a China.

As empresas chinesas são altamente vulneráveis ​​aos preços do Brent LNG, e as compras nos Estados Unidos oferecem alguma diversidade de preços, disse Jason Fair, chefe global de inteligência de negócios da consultoria Poten & Partners.

Os preços do gás spot na Ásia estão atualmente sendo negociados a mais de US $ 37 por milhão de unidades térmicas britânicas, depois de atingir um recorde de mais de US $ 56 no início deste mês. Consulte Mais informação

Os traders esperam que os preços subam no inverno, quando a demanda geralmente aumenta.

Os compradores chineses estão procurando embarques de curto prazo para cobrir a demanda neste inverno e importações de longo prazo, já que a demanda por gás, que Pequim vê como um combustível importante antes de atingir sua meta de carbono neutro para 2060, deve mostrar um crescimento estável até 2035.

As importações da China no primeiro semestre de 2021 aumentaram 28% ano a ano em um aumento não sazonal, mas as importações no segundo semestre caíram devido aos preços mais altos.

É difícil estimar o volume total de negócios sendo discutidos, disseram fontes, mas a Sinopec sozinha pode estar olhando para 4 milhões de toneladas por ano porque a empresa tem mais exposição ao mercado spot do que os concorrentes locais PetroChina e CNOOC, disse uma terceira fonte.

Os revendedores disseram que a Sinopec está em negociações finais com 3 a 4 empresas para comprar 1 milhão de toneladas por ano durante 10 anos, começando em 2023, e está de olho nos volumes dos EUA como parte da demanda.

As fontes acrescentaram que os atrasos nos projetos de exportação de GNL no Canadá, no qual a PetroChina tem uma participação, e em Moçambique, onde tanto a PetroChina como a Cinoc investiram, tornam o abastecimento dos EUA atraente.

Os exportadores de GNL da América do Norte aumentaram sua capacidade devido à demanda nas principais economias asiáticas.

Chenier, o maior exportador fora dos Estados Unidos, disse no final de setembro que esperava anunciar “uma série de outras transações” que apoiarão o avanço da expansão da Fase III de Corpus no próximo ano.

A Venture Global está construindo ou desenvolvendo mais de 50 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade de produção de GNL na Louisiana, incluindo 10 MTPA Calcasieu, que deve custar aproximadamente US $ 4,5 bilhões e começa a testar a produção de GNL no final de 2021. Leia mais

No entanto, alguns compradores permaneceram cautelosos.

“Há muito barulho no mercado e ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar essa crise de oferta. Para empresas que não têm nova demanda nos próximos um ou dois anos, é melhor esperar”, disse um outro chinês importador.

(Reportagem de Chen Aicho e Jesica Jaganathan em Cingapura e Scott DeSavino em Nova York; Reportagem adicional de Gary McWilliams em Houston; Edição de Raju Gopalakrishnan, Jason Neely, Peter Graf

