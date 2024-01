Draymond Green deve retornar às instalações dos Warriors, dizem fontes

O atacante do Golden State Draymond Green – que foi suspenso indefinidamente pela liga desde 13 de dezembro – deve retornar às instalações do Warriors nos próximos dias para o início da retomada do jogo, disseram fontes à ESPN na quinta-feira.

Green perderá seu 11º jogo quando o Warriors enfrentar o Denver Nuggets na noite de quinta-feira, mas seu plano de se juntar ao time para começar a melhorar sua preparação física é o passo final para reiniciar sua temporada.

O comissário da NBA, Adam Silver, tem a palavra final sobre o cronograma para trazer os jogadores de volta, mas acredita-se que Green tenha atendido aos requisitos da liga para retornar assim que for considerado apto para jogar adequadamente, disseram fontes.

Embora esteja longe dos Warriors desde que atingiu Jusuf Nurkic, pivô do Phoenix Suns, durante um jogo em 12 de dezembro, Green tem participado de sessões de aconselhamento individuais e reuniões virtuais periódicas envolvendo dirigentes de equipes, ligas e sindicatos destinadas a mapear seu progresso no retorno à sua posição, disseram fontes. espn. Fontes disseram que as reuniões do Zoom desempenham um papel na forma como a NBA, a National Basketball Players Association e os Warriors medem o progresso de Green na resolução de quaisquer questões que possam ter contribuído para repetidos episódios de violência com adversários e um ex-companheiro de equipe.

Green – quatro vezes campeão e duas vezes jogador da NBA – foi descrito como aberto e engajado após a suspensão da liga.

O agente de Green, Rich Paul, CEO da Klutch Sports; Gerente geral do Warriors, Mike Dunleavy Jr.; O técnico Rick Celebrini; Fontes disseram que a NBA e os dirigentes da NBA fazem parte dessas sessões contínuas.

Essas reuniões fizeram parte do que a NBA descreveu como “certas condições da liga e da equipe” que Green deve cumprir antes que a suspensão possa ser levantada. A NBA, NBPA, Warriors e Green desempenharam papéis na orquestração desta suspensão única e aberta, mas a NBA tem a palavra final sobre o eventual retorno de Green. A liga propôs essa ideia após confrontos violentos consecutivos contra Rudy Gobert, de Minnesota, em novembro, e contra Nurkic, em meados de dezembro.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, disse que teve pouco contato com Green nas últimas semanas, mas os dois trocaram algumas mensagens de texto.

“Mas demos a ele o espaço dele, e ele estava nos dando o nosso espaço”, disse Kerr.

Os Warriors fizeram 6-5 durante a suspensão de Green enquanto continuam lutando pela consistência em seu jogo. Kerr mudou de time titular duas vezes durante a ausência de Green, sendo que a última mudança teve como objetivo melhorar a defesa do grupo titular.

Jonathan Kuminga começou no lugar de Green. Kerr disse a Kendra Andrews da ESPN que “há um mundo onde… [Kuminga] “Ele poderia começar pelo resto do ano”, desde que o atacante do terceiro ano continue jogando bem e o time vença.

Na primeira temporada de um contrato de quatro anos no valor de US$ 100 milhões, Green perde US$ 153.941 por cada jogo suspenso.