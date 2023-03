Mavs vaiou quando Jason Kidd gritou esforço; Luka Doncic admite sua frustração

Tim McMahonRedator da ESPN5 minutos para ler

Jason Kidd se solidariza com as vaias dos torcedores do Mavericks Jason Kidd diz que seu time “talvez devesse ter sido vaiado no primeiro quarto” da derrota do Mavericks para o Charlotte Hornets.

DALLAS – A torcida da casa vaiou ruidosamente no American Airlines Center durante um intervalo no meio do terceiro quarto na noite de sexta-feira, quando O Dallas Mavericks perdia para o Charlotte Hornets por 18 pontos.

“Talvez devêssemos ter sido vaiados no primeiro quarto”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd, depois de perder por 117 a 109 para o time insuficiente de Charlotte, que levou o Dallas (36 a 38) a cair para o 11º lugar na classificação do Oeste. cenário de jogo.

Kidd descreveu o esforço dos Mavs como “horrível” e “terrível” no primeiro quarto, quando o Hornets 24-51 marcou 37 pontos, apesar de perder três titulares e jogar a segunda noite de um jogo consecutivo.

“O nível de interesse não era alto”, disse Kidd. “Foi apenas decepcionante.”

Dallas entrou no jogo como favorito de 16 pontos, tornando esta a maior surpresa da NBA nesta temporada, de acordo com ESPN Stats & Information.

“Acho que você pode ver isso comigo em campo”, disse Luka Doncic. “Às vezes, simplesmente não parece comigo. Estou apenas lá. Eu costumava me divertir muito, sorrindo na quadra, mas era muito frustrante por vários motivos, não apenas pelo basquete.” Sam Howdy/Getty Images

A única vantagem do Mavs no jogo ocorreu depois que Luka Doncic liderou uma boiada após a posse de bola inicial. O Hornets liderou por até 21 pontos antes de Dallas se recuperar no quarto período, reduzindo o déficit para um com 8:30 restantes, apenas para Charlotte responder imediatamente com uma sequência de 10-0.

Dallas está 7-12 desde que o armador All-Star Kyrie Irving se juntou à equipe após um acordo bem-sucedido com o Brooklyn Nets que a administração do MAF esperava aumentar suas chances de competir nesta temporada. Isso inclui o 3-7 quando Irving e Doncic, ambos com lesões incômodas, são titulares juntos.

“Temos que lutar muito e jogar duro”, disse Doncic, que marcou 34 pontos, 10 rebotes e oito assistências em seu segundo jogo desde que voltou de uma ausência de cinco jogos devido a uma distensão na coxa esquerda. “É isso. Temos que mostrar que nos importamos e isso começa primeiro comigo. Tenho que liderar este time, ser melhor, jogar mais forte. É por minha conta.”

Doncic, que foi multado em $ 35.000 pela NBA no início do dia por fazer um gesto financeiro para os árbitros no final da derrota de quarta-feira para o Golden State Warriors, admitiu que estava tão frustrado quanto durante seus cinco anos de carreira.

“Acho que você pode vê-lo em campo comigo”, disse Doncic. “Às vezes, simplesmente não parece comigo. Estou apenas lá. Eu costumava me divertir muito, sorrindo na quadra, mas era muito frustrante por vários motivos, não apenas pelo basquete.”

Quando questionado sobre o que mais o estava incomodando, Doncic citou problemas em sua vida privada.

Irving zombou do que chamou de “as belas palavras que o esporte gosta de colocar, como esperança e preocupação”, dizendo que um período de ajuste era esperado após uma grande troca no meio da temporada. As lesões de Doncic e Irving, que perderam quatro partidas devido a dores no pé direito, complicaram o processo.

No entanto, Irving atribuiu o péssimo início do Mavs contra o Hornets à falta de energia.

“Somos um grupo muito equilibrado nos dias em que sinto que estamos a fazer o nosso melhor, e depois nos dias em que falta alguma energia ou não começamos bem ou o ataque não vai bem ou as pessoas simplesmente não jogam. ‘t go”, disse Irving, que marcou 18 pontos, nove rebotes e sete assistências, mas arremessou mal (6 de 16 do chão, incluindo 1 de 8 na faixa de 3 pontos).

“E ainda sentimos um pelo outro de forma a nos acostumarmos com os esforços, atitudes e humor um do outro. E isso é uma coisa real. Isso é uma coisa humana. Isso é um elemento humano. Quer as pessoas acreditem no basquete ou não, há um linha muito tênue entre ganhar jogos de basquete e todos estarem na mesma página.” E perder jogos de basquete e coisas que dividem e apontam dedos.”

Por mais que Kidd considerasse as vaias merecidas, Irving considerou irrelevante a reação da multidão.

“E daí? E daí? Do jeito que eu me sinto sobre isso”, disse Irving. “Estive na cidade de Nova York, então sei como é. Obviamente, você quer jogar bem, mas apenas cinco pessoas em campo podem jogar pelo Dallas Mavericks. Se os torcedores quiserem trocar de lugar, então, seja meu convidado. Temos anos de trabalho a fazer para ser legais o suficiente para estar nesse nível. Mas nosso foco não está necessariamente nas vaias. Tem que estar em nosso desempenho e em estar lá um para o outro.”