Marc Márquez “não consegue explicar” choca a volta da pole em Portugal no MotoGP

O oito vezes campeão mundial passou por uma dura fase de testes de inverno com a Honda 2023 e percebe que, chegando à primeira rodada da temporada de 2023 neste fim de semana, ele não pode ser considerado um desafiante ao título neste momento.

De fato, Márquez estava fora do Q2 para a classificação no final do treino de sexta-feira em 14º e alertou que sair do Q1 no sábado de manhã não seria uma tarefa fácil.

Mas Márquez fez uma volta de 1m37,675s em sua primeira volta rápida no Q1 e progrediu facilmente para a disputa pela pole como único representante da Honda.

Mais tarde no Q2, um drag foi roubado da Ducati Enea BastianiniMárquez conseguiu estabelecer o segundo recorde de volta de todos os tempos no Circuito Internacional do Algarve com o tempo de 1m37.226s para garantir a sua primeira pole em 2023.

Embora confuso sobre sua forma, Márquez disse que sentiu que estava pilotando melhor com a moto do TL3 e elogiou sua equipe por melhorar os “pequenos detalhes” na RC213V no sábado.

“Não sei, não posso explicar porque não entendo, para ser honesto”, disse ele sobre sua volta na pole. “Não entendo a situação.

“Lutámos muito ontem, é verdade que hoje comecei a rodar melhor, melhorei-me, os rapazes fizeram um trabalho incrível ontem e melhoraram alguns pequenos detalhes.

“Hoje no FP3 já me senti bem e macio para rodar. Estava sozinho e consistente.

Marc Márquez, Grupo Repsol Honda Foto: Ouro e Pato/ filmes de automobilismo

No entanto, ele admite que a única maneira de obter uma volta rápida na Honda 2023 agora é usar um vácuo – algo que ele sabe que “não é uma maneira muito decente de fazer tempos de volta”.

Marquez também duvida que possa lutar com os pilotos da Ducati na corrida desta tarde, já que eles têm um “ritmo diferente”.

“É verdade que precisamos de um turbilhão para ir muito rápido com a Honda”, acrescentou. “Não é a melhor maneira, não é a maneira mais decente de fazer tempos de volta. Mas é um dos meus pontos fortes.

“Portanto, se houver um ponto forte, tenho que aproveitá-lo. Não é fácil seguir um cara, mas no momento é o único caminho. Quero avançar e ficar sozinho nas voltas. Mas hoje estamos Vamos começar na pole position amanhã, é muito importante, vamos ver se conseguimos manter esse nível.

“Acho que vai ser mais difícil para a distância da corrida porque os pilotos da Ducati têm um ritmo diferente. Mas largar na primeira linha é uma grande vantagem.

O que outros qualificadores da linha de frente disseram?

Márquez tornou-se o atual campeão mundial Francisco BagnaiaEle segurou o gol faltando dois minutos para o fim do treino classificatório, mas não conseguiu avançar devido ao trânsito na última volta.

“Fiquei feliz com a minha primeira volta e depois fiz a segunda, o que foi ótimo”, disse Bagnaia, que caiu na sessão anterior do FP3 e estava a apenas uma moto da qualificação.

“Mas perdi minha volta quando quatro pilotos diminuíram a velocidade na linha. De qualquer forma, posso estar feliz com o que fiz e acho que também somos muito competitivos para a corrida de velocidade.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto: Ouro e Pato/ filmes de automobilismo

Pramak é George Martin Completando a primeira fila, ele se sente retido por uma sensação “catastrófica” na frente de sua Ducati GP23.

“Foi uma qualificação difícil para mim”, disse Martin. “Não sentia a frente da moto, a primeira vez que a experimentei [I also came across] Uma bandeira amarela.

“Então, foi um desastre na frente na segunda etapa. Mas até eu consegui fazer uma boa volta. Achei que era a pole, mas cometi um erro no T3, por isso não conquistamos a pole.

“Mas a primeira linha era o objetivo, por isso estou feliz por estar aqui. Esta tarde será desafiadora. Sinto-me forte, vamos tentar escolher um bom pneu para a corrida e estar na liderança.