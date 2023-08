O cabo USB-C incluído no iPhone 15 pode estar limitado a USB 2.0

Passaram-se apenas três semanas até a Apple anunciar a próxima geração do iPhone, e temos ouvido mais detalhes sobre os novos telefones. Na semana passada, um boato afirmava que alguns modelos do iPhone 15 suportariam Thunderbolt para fornecer velocidades de transferência de dados mais rápidas. Embora isso ainda possa ser verdade, um novo boato sugere que o cabo USB-C incluído na caixa será limitado às velocidades USB 2.0.

iPhone 15 e porta USB-C

Há um consenso entre diferentes fontes de que o iPhone 15 terá uma porta USB-C em vez de Lightning. Como você provavelmente sabe, o USB-C tem muitas vantagens em relação ao conector da Apple, como compatibilidade expandida, suporte para carregamento rápido e transferência de dados mais rápida.

Mas ainda não se sabe exatamente como a Apple implementará a porta USB-C no iPhone 15. No início deste mês, um vazador compartilhou imagens mostrando os conectores USB-C dos novos iPhones. Segundo especialistas, esses componentes contam com chip Retimer como os encontrados nos dispositivos Thunderbolt, permitindo velocidades de transferência de até 40 Gbps.

Recentemente, vimos imagens vazadas de novos cabos USB-C trançados supostamente fabricados pela Apple. Estes cabos têm 1,5 metros de comprimento e parecem estar disponíveis em diversas cores, como azul, rosa e amarelo. investigador Majin boo Obtivemos mais detalhes sobre esses cabos e eles podem incomodar algumas pessoas que estão ansiosas pelo iPhone 15.

Velocidade de transmissão de dados

De acordo com Majin Bu, os novos cabos USB-C são, na verdade, mais longos do que os atualmente na caixa do iPhone. Os cabos também são mais grossos, o que significa que também são mais duráveis. No entanto, Majin Bu afirma que os cabos vazados são USB 2.0, apesar da presença de um conector USB-C.

Em outras palavras, eles estão limitados às mesmas velocidades de transferência de dados do conector Lightning. Mais especificamente, o USB 2.0 só é capaz de transferir dados a uma taxa máxima de 480Mbps. Se isso for verdade, então os novos iPhones não permitirão uma transferência de dados mais rápida, apesar de terem um novo conector de carregamento. Mas existem alguns cenários potenciais a serem considerados.

USB 2.0 ou Thunderbolt

desde CarregadorLAB Um chip Thunderbolt foi detectado anteriormente no conector USB-C do iPhone 15, e a Apple pode acabar limitando o Thunderbolt aos modelos mais caros do iPhone 15 Pro. Isso não seria surpreendente, já que apenas o iPad Pro suporta Thunderbolt. Enquanto isso, o iPad Air está limitado a USB-C 3.1, e o iPad 10 ainda é baseado em USB 2.0, apesar de ter um conector USB-C.

A segunda possibilidade é que todos os novos modelos do iPhone 15 suportem Thunderbolt, mas a Apple venderá cabos Thunderbolt separadamente. Os cabos Thunderbolt são geralmente mais caros do que os cabos USB-C normais. Por exemplo, a Apple vende um Cabo Thunderbolt 3 de 0,8 m, US$ 39enquanto O cabo Thunderbolt 4 com 1,8 m de comprimento custa US$ 129.

A terceira possibilidade é que esses cabos que vazaram online nunca tenham sido feitos para o iPhone, mas para versões mais recentes do iPhone. rato mágico E Teclado mágico Com uma porta USB-C. Como tal, eles não precisam suportar velocidades USB 3.0 ou mesmo Thunderbolt. Afinal, os cabos vazados são das mesmas cores do M1 iMac.

Mais sobre o iPhone 15

Toda a situação do cabo USB-C é certamente interessante, mas provavelmente descobriremos todas as respostas em 12 ou 13 de setembro, quando há rumores de que a Apple realizará um evento especial para a imprensa para anunciar o iPhone 15.