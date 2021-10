Mais de sessenta centímetros de chuva caíram na Itália em meio dia, algo que nunca havíamos visto na Europa antes

Na segunda-feira, uma série de tempestades puxou o freio de estacionamento no noroeste da Itália, desencadeando chuvas sem precedentes em toda a Europa depois que mais de 29 polegadas (742 mm) de chuva caíram em apenas 12 horas. Em Omã, um raro ciclone tropical despejou anos de chuva, causando inundações mortais em uma paisagem desértica que raramente vê chuvas fortes em um ano inteiro.

A província italiana de Gênova, famosa por sua beleza natural e litoral acidentado, se tornou o epicentro de chuvas torrenciais recentemente.

Uma série de tempestades lentas parou na área de domingo a segunda-feira, despejando mais de 36 polegadas (925 mm) de chuva na cidade de Rossellione, cerca de 60 milhas (100 quilômetros) a sudoeste de Milão.

Para algum contexto, 36 polegadas é aproximadamente equivalente à precipitação média que se esperaria em Seattle em um ano. Levará em média 15 meses para precipitar de Londres. Dezenas tiveram que ser resgatados após relatos de deslizamentos de terra e enchentes que se espalharam pela paisagem, causando o desabamento de uma ponte na cidade de Chiliano, segundo a revista Milan News. Corriere della Sera

O clima úmido não é incomum nesta parte da Itália, com uma média de precipitação anual de mais de 50 polegadas (1.200 mm) na região. No entanto, a tempestade caiu quase 30 polegadas (750 mm) em apenas 12 horas, estabelecendo uma nova bandeira europeia para o de cima A precipitação foi registrada por 12 horas, de acordo com o climatologista e especialista em clima severo Maximiliano Herrera.

Na cidade vizinha de Cairo Montenotte, cerca de 20 milhas (32 km) a oeste de Rossellione, os registros meteorológicos continuaram caindo ao lado da estrada na segunda-feira. Um dilúvio de 6 horas diferente de qualquer outro observado na Itália trouxe quase 20 polegadas (500 mm) de chuva, batendo o recorde nacional de 6 horas para toda a Itália, Herrera apontou

Apenas alguns quilômetros a leste, a chuva torrencial também inundou a cidade vizinha de Vicomuraso, depois de cair mais de 7 polegadas (180 mm) em apenas uma hora, de acordo com o lista de inundação , uma organização que documenta eventos de inundações importantes em todo o mundo.

Em comparação, os restos do furacão Ida Submerso no Central Park no início de setembro, depois que o recorde caiu 3,15 polegadas em apenas uma hora, quebrando o recorde anterior de uma hora estabelecido apenas 11 dias antes, quando a tempestade tropical Henry inundou a área.

chuva no deserto

Menos de dois dias atrás e pouco mais de 3.000 milhas ao sudeste, o ciclone Shaheen atingiu a costa no extremo norte de Omã com ventos próximos de um ciclone de categoria 1.

A tempestade inundou a cidade de Khaboura, normalmente afetada pela seca, com mais de 14 polegadas (300 mm) de chuva em questão de horas, de acordo com o Tempos de Omã

Isso equivale a mais de 3 anos de precipitação em cerca de 24 horas. Na cidade vizinha de Suwaiq, chove há mais de um ano Em apenas 6 horas . A tempestade produziu 4,57 polegadas (116 mm) de chuva impressionante em um período de 6 horas, excedendo o que você normalmente veria em um ano inteiro, de acordo com o Departamento de Meteorologia de Omã.

Um globo mais quente abre espaço para mais precipitação

O aumento significativo das tempestades torrenciais observadas em todo o mundo está se tornando cada vez mais aparente.

Conforme as temperaturas globais aumentam, eventos extremos de precipitação farão com que mais água caia, de acordo com o A Relatório pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O relatório destacou que para cada aumento de 1 ° C (1,8 ° F) na temperatura do ar, a atmosfera pode reter cerca de 7% a mais de vapor d’água.

Nos Estados Unidos, o verão de 2021 foi um caso em questão, com regimes tropicais como Ida e Henry reescrevendo livros de recordes várias vezes em questão de semanas.

Em agosto, o Tennessee quebrou seu recorde anterior após 17 polegadas de chuva caíram na cidade de McEwen em apenas 24 horas. Pouco mais de uma semana depois, os remanescentes do furacão Ida trouxeram torrentes de chuva em todo o Nordeste, estabelecendo recordes diários e de todos os tempos de Nova Jersey à Nova Inglaterra.

Os cientistas dizem que níveis extremos de precipitação estão se tornando mais comuns devido ao aquecimento global causado pelo homem. De acordo com o Relatório de Mudança Climática das Nações Unidas, “a frequência e a intensidade dos eventos de chuvas intensas aumentaram desde 1950 na maior parte da área terrestre”.

As enchentes mortais também chegaram às manchetes em todo o mundo neste verão, incluindo as enchentes fatais de julho na Europa Ocidental, após meses de chuva em poucas horas, O coração das ruas da cidade na Bélgica e na Alemanha Em torrentes de água.