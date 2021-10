Terremoto no Paquistão: pelo menos 20 mortos após terremoto de magnitude 5,9 na província de Baluchistão

O USGS inicialmente mediu a força do terremoto em 5,7, mas revisou para 5,9 depois de algumas horas. Ele também ajustou a profundidade de 20,8 quilômetros (12,9 milhas) para 9 quilômetros (5,6 milhas).

O terremoto causou quedas de energia e danos em Harnai, de acordo com o residente Zafar Khan Tarin. A área consiste em muitos vilarejos espalhados de casas básicas de barro que abrigam comunidades de mineração de carvão.

“Saímos e trouxemos nossos filhos ao mesmo tempo. Graças a Deus, todos em nossa casa estão seguros. No entanto, o telhado e as paredes da casa foram muito danificados”, disse ele.

Quase todas as lojas desabaram e em cada rua da aldeia uma ou duas pessoas foram mortas e muitas crianças estavam entre os feridos.

O residente de Harnai, Muhammad Ali, disse que sua filha foi morta quando um quarto de sua casa desabou. Ele disse que as outras salas foram muito danificadas, com rachaduras nas paredes.

“Quando o terremoto aconteceu ontem à noite, muitas pessoas fugiram de suas casas. Nós também corremos, mas uma de minhas filhas morreu, duas outras meninas ficaram para trás e ficaram feridas”, disse ele.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, em um tweet no Twitter, na quinta-feira, expressou sua tristeza pelas vítimas do terremoto.

Ele escreveu: “Solicitei assistência imediata em caráter de emergência para as vítimas do terremoto de Harnai, Baluchistão, e para uma avaliação imediata dos danos para alívio e compensação oportunos. Minhas condolências e orações vão para as famílias que perderam entes queridos.”

Sohail Afridi, comissário do distrito de Harnai, disse que os esforços de resgate continuam.

“Desde as 3 da manhã, a operação de resgate está em andamento. Os feridos foram levados ao hospital de helicóptero”, disse Afridi, acrescentando que a situação está “sob controle”.

A organização de assistência social Edhi Foundation disse à CNN que a localização rural de Harnai torna o acesso difícil.

A estrada para a área foi fechada devido a um deslizamento de terra, segundo a Balochistan Levi’s Force, o grupo paramilitar de aplicação da lei da província. uma Vídeo A postagem do grupo no Twitter mostrou policiais limpando a estrada, removendo destroços com as mãos sob os faróis de dois carros.