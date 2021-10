O dirigente dos Emirados Árabes Unidos disse que a vida deve voltar ao normal

Os comentários vêm no momento em que os Emirados Árabes Unidos vêem uma queda significativa no número de casos diários de Covid-19, atingindo o menor número em 18 meses de 156 novos casos na quarta-feira. Eles também vêm durante a primeira semana da Dubai Expo, um evento massivo de seis meses que visa apresentar inovações de todo o mundo, aumentar o perfil internacional de Dubai e impulsionar o turismo no emirado do Golfo, que viu quase 9% de sua população deixar em 2020 devido à pandemia.

A experiência do coronavírus nos Emirados Árabes Unidos tem variado por emirado; Dubai passou por um bloqueio estrito na primavera de 2020, depois reabriu gradualmente durante o verão, tornando-se uma das primeiras cidades a reabrir ao turismo no mês de julho seguinte. A capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, tem sido mais rígida, mas recentemente afrouxou muitas das restrições.

O país atingiu o pico de quase 4.000 casos por dia em fevereiro deste ano, mas também apresentou uma das campanhas de vacinação mais rápidas do mundo, com os residentes de Dubai em particular desfrutando de viagens e mobilidade social mais fáceis em comparação com grande parte do resto do país. O cientista.

O Príncipe Herdeiro afirmou: “O ano de 2020 foi difícil e testemunhou grandes desafios, mas os Emirados Árabes Unidos, graças a Deus, conseguiram ser um dos primeiros países a sair da crise num momento em que alguns países enfrentavam grandes dificuldades”.

O número de casos no país caiu para menos de 500 [per day]. Isso é promissor e indica que a Covid-19 está sob controle e menos séria do que antes. ”