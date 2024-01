Maior aranha teia de funil macho chamada ‘Hércules’ encontrada ao norte de Sydney | Aranhas

Com presas que podem perfurar uma unha humana, o maior espécime macho da espécie de aranha mais venenosa do mundo encontrou um novo lar no Australian Reptile Park, onde ajudará a salvar vidas após ser descoberto acidentalmente por um membro do público.

A aranha-funil de Sydney, potencialmente mortal, apelidada de Hércules, foi encontrada na costa central, cerca de 80 quilómetros a norte de Sydney, e foi inicialmente entregue a um hospital local, informou o Australian Reptile Park num comunicado.

Especialistas em aranhas recuperaram-no de um parque próximo e rapidamente perceberam que era o maior espécime macho já recebido do público na Austrália.

A aranha media 7,9 centímetros (3,1 polegadas) de comprimento de um pé a outro, superando o recordista anterior do parque de 2018, uma teia de funil masculina chamada “Colossus”.

A maior aranha teia de funil doada ao Australian Reptile Park era uma fêmea medindo 8 cm de pé a pé – semelhante a uma tarântula. Foi encontrado em 2021 e denominado “Megaspider”.

Aranhas teia de funil de Sydney Normalmente variando de 1 a 5 cm de comprimento, as fêmeas são geralmente maiores que os machos, mas não são tão mortais. Eles são encontrados principalmente em áreas florestais e parques suburbanos de Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, até a cidade costeira de Newcastle, no norte, e as Montanhas Azuis, no oeste.

“Hércules” mede 7,9 cm (3,1 pol.) De altura de pé a pé. Fotografia: Caitlin Fine/AP

Hércules contribuirá para o programa de controle de venenos do parque de répteis. As aranhas capturadas com segurança e entregues ao público passam por “ordenha” para extrair o veneno, que é essencial para a produção de antiveneno que salva vidas.

“Estamos acostumados a doar aranhas de funil muito grandes para o parque, mas conseguir uma teia de funil macho desse tamanho é como ganhar a sorte grande”, disse Emma Tenney, guardiã de aranhas do Australian Reptile Park, na quinta-feira.

“Embora as aranhas teia de funil fêmeas sejam venenosas, os machos provaram ser ainda mais mortais. Com uma teia de funil macho deste tamanho em nossa coleção, sua produção de veneno pode ser enorme, provando ser incrivelmente valiosa para um programa de envenenamento de jardim.”

Desde o início do programa em 1981, não houve nenhuma morte na Austrália devido à picada de uma aranha teia de funil.

O recente clima úmido e chuvoso ao longo da costa leste da Austrália proporcionou condições ideais para o desenvolvimento das aranhas teia de funil.