Um pescador da Nova Zelândia é resgatado depois de flutuar no oceano por 23 horas e sobreviver a um encontro próximo com um tubarão.

Um homem da Nova Zelândia sobreviveu quase 24 horas flutuando no oceano depois de cair de um barco de pesca e sobreviver a um encontro próximo com um tubarão, disseram as autoridades. A polícia disse que os pescadores finalmente o resgataram em outro barco e notaram o reflexo do sol no relógio do homem.

O homem não foi identificado, mas o sargento da polícia de Whangamata, Will Hamilton, disse em um… Novo lançamento O pescador partiu em uma pescaria solo no dia 2 de janeiro. O homem estava em um barco de 40 pés e pretendia retornar no dia 3 de janeiro, mas perto das Ilhas Alderman, na costa norte da Nova Zelândia, pegou um peixe grande. E ele caiu no mar.

Hamilton disse que o homem tentou seguir seu barco, mas ele estava “ficando fora de alcance”. O homem então tentou nadar até as Ilhas Alderman, mas as correntes o afastaram.

O comunicado afirma que o homem passou a noite no mar e não conseguiu mais continuar nadando. Hamilton disse que durante seu tempo na água, um tubarão nadou em sua direção para “cheirar”, mas o deixou sozinho.

Ilhas Alderman na Nova Zelândia. Rachel Stewart – Foto de RSNZ/Getty Images



No dia seguinte, por volta das 14h00 locais, três pescadores num barco perto de uma das ilhas notaram um “reflexo invulgar na água”. Quando observaram a cena, encontraram o homem “tentando desesperadamente atrair a atenção deles usando o reflexo do sol em seu relógio”.

Os três pescadores resgataram o homem e o levaram para a Marina de Whangamata, onde denunciaram o ocorrido à polícia. Eles foram recebidos por equipes de emergência na marina. O homem estava “hipotérmico e exausto” quando voltou para terra firme, disse o comunicado de imprensa. Nenhuma outra informação estava disponível sobre sua condição.

O barco do homem ainda não foi recuperado, mas a polícia e o Centro de Coordenação de Resgate trocaram informações sobre o navio e pediram a outras pessoas no mar que relatassem qualquer avistamento de barcos motorizados vazios.

Hamilton disse: “É um milagre absoluto que o pescador ainda esteja vivo após esta provação. Se não fosse pelas ações rápidas dos três senhores que o recuperaram, isto certamente teria tido um resultado trágico.” “Os barqueiros, sem dúvida, fizeram um excelente trabalho e salvaram a vida deste homem. Poucas histórias terminam como esta, e a polícia não pode agradecer ao trio perspicaz o suficiente para fazer a ligação para investigar algo que parecia fora do comum. ” ordinário.”

