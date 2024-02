As ações do New York Community Bank ficaram positivas depois que o credor disse que os depósitos aumentaram

Sede do New York Community Bank (NYCB) em Hicksville, Nova York, Estados Unidos, na quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024.



Nova Iorque

CNN

–



O credor regional em dificuldades, New York Community Bancorp, tentou tranquilizar os investidores na quarta-feira de que tem dinheiro suficiente para se manter à tona após as ações. Perdeu cerca de 60% do seu valor nos últimos oito dias A Moody's Investors Service reduziu a classificação de crédito do banco para lixo.

“O desafio de hoje não é fácil. Mas esta empresa tem uma base sólida, uma liquidez sólida e uma base de depósitos sólida, o que me dá confiança no nosso caminho a seguir”, disse Alessandro Dinello, o novo CEO do banco, numa teleconferência com investidores na manhã de quarta-feira. .

O Banco Comercial de Nova York não viu “nenhuma saída de depósitos” de suas agências de varejo nas últimas semanas, disse DiNello.

O banco anunciou na quarta-feira que nomeou DiNilo, ex-presidente do Flagstar Bank, para o cargo com efeito imediato. Banco Comercial de Nova York (NYCB) comprou a Flagstar em dezembro de 2022.

O banco, com sede em Hicksville, Que adquiriu US$ 40 bilhões em ativos do falido Signature Bank Em Março passado, também disse que planeava nomear um novo director de risco e um novo director de auditoria, substituindo os anteriores executivos nessas funções que deixaram a empresa à medida que as suas acções declinavam.

“O total de depósitos aumentou em relação a aproximadamente 2023, já que todas as áreas da empresa tiveram um forte desempenho, incluindo nossas equipes de private banking e hipotecas”, disse DiNello na teleconferência. “Já estamos numa forte posição de liquidez… e estamos empenhados em aumentar ainda mais a liquidez.”

Os investidores não ficaram imediatamente convencidos. As ações caíram até 14% no início do dia. Mas por volta das 14h, horário do leste, a ação ficou positiva e fechou o dia com alta de 6,7%.

O banco disse em comunicado na noite de terça-feira que mantém depósitos totais no valor de cerca de US$ 83 bilhões. Cerca de US$ 22,9 bilhões deles não têm seguro. A liquidez total do New York Commercial Bank de US$ 37,3 bilhões excede os depósitos não segurados com um índice de cobertura de 163%, disseram.

“Apesar do rebaixamento da Moody's, nossas classificações de depósito da Moody's, Fitch e DBRS permanecem com grau de investimento”, escreveu Thomas Cangemi, presidente e CEO do New York Commercial Bank, no comunicado. “Não se espera que o rebaixamento da Moody’s tenha um impacto material em nossos acordos contratuais.”

O JPMorgan também rebaixou as ações do banco na quarta-feira de sobreponderação para neutras, citando vários obstáculos à capacidade do New York Mercantile Bank de levantar dívida de longo prazo. “Parece que a empresa provavelmente permanecerá focada internamente, pelo menos no médio prazo”, escreveram. “Como resultado, acreditamos que a estratégia prudente para os investidores atualmente é avançar para a margem.”

DiNello disse na quarta-feira que o banco de US$ 116 bilhões trabalhará para reduzir seu foco no mercado imobiliário comercial. As avaliações de escritórios e propriedades comerciais diminuíram desde que a pandemia mudou o local onde as pessoas vivem, trabalham e a forma como fazem compras. Os esforços do Federal Reserve para combater a inflação aumentando as taxas de juros Também prejudicou a indústria dependente do crédito Esta foi uma má notícia para os bancos regionais.

Os bancos dos EUA detêm aproximadamente US$ 2,7 trilhões Em empréstimos imobiliários comerciais. A maior parte desse montante, cerca de 80%, segundo economistas da Goldman Sachs, é detida por bancos regionais mais pequenos – aqueles que o governo dos EUA não designou como “demasiado grandes para falir”.

Já se passou quase um ano desde que o colapso de três credores regionais dos EUA deixou as instituições financeiras e os reguladores lutando para evitar que a crise bancária se espalhasse. Hoje, os investidores estão preocupados com o regresso a território familiar.

Mas embora a última crise tenha sido sobre os riscos das taxas de juro, esta é sobre o mercado imobiliário comercial de 20 biliões de dólares.

As preocupações foram exacerbadas na semana passada, quando o Banco Mercantil de Nova Iorque relatou um Uma perda repentina de US$ 252 milhões último trimestre em comparação com um lucro de US$ 172 milhões no quarto trimestre de 2022. A empresa também relatou perdas com empréstimos de US$ 552 milhões, um aumento significativo em relação aos US$ 62 milhões do trimestre anterior. Ela acrescentou que o aumento se deveu em parte às perdas esperadas em empréstimos imobiliários comerciais.

A queda repentina nos preços das acções e a descida da classificação de crédito pela Moody's levaram a preocupações sobre um banco ser gerido por depositantes não segurados – aqueles com mais de 250.000 dólares nas suas contas.

Esses clientes representavam cerca de 40% dos depósitos totais do New York Commercial Bank no terceiro trimestre do ano passado, de acordo com o relatório de lucros da empresa. Esta é uma parcela muito menor em comparação com o Signature Bank e o Silicon Valley Bank, pouco antes de seu desaparecimento.

Os organizadores permanecem 'focados'



O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse na quarta-feira que o Fed está “prestando muita atenção” às pressões enfrentadas pelo New York Community Bancorp.

Acrescentou que a maioria dos bancos que estiveram sob pressão recentemente não enfrentam problemas abrangentes com empréstimos imobiliários comerciais, mas estão concentrados no sector de escritórios.

“Acreditamos que será feito banco a banco, pois vemos as pressões aumentarem e os nossos supervisores bancários estão em contacto muito próximo com outros supervisores em todo o país e, claro, com a administração dos bancos para monitorizar as suas carteiras de investimento”, Kashkari disse em entrevista à CNN e NBC na manhã de quarta-feira.

Ele também disse que não está atualmente preocupado com os efeitos de contágio e que as pressões parecem ser “específicas para bancos individuais com exposições individuais”.

“Tenho preocupações sobre imóveis comerciais”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, aos legisladores na terça-feira.

Seus comentários foram feitos durante seu depoimento perante uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Ela observou que algumas cidades foram afetadas por um aumento no número de edifícios de escritórios vazios.

Yellen disse que os reguladores bancários estão “muito focados” na questão, inclusive trabalhando com os bancos para gerir riscos, criar reservas para cobrir perdas, ajustar políticas de dividendos e preservar a liquidez.

“Estou preocupado. Acho que é administrável, embora possa haver algumas instituições que estejam muito estressadas com esta questão”, disse Yellen.

A governadora do Federal Reserve, Adriana Kugler, disse na quarta-feira que está prestando muita atenção aos imóveis comerciais “como uma fonte de vulnerabilidade” para os bancos. Especialmente no que diz respeito aos espaços de escritórios, “as avaliações parecem ser muito mais elevadas do que os fundamentos reais”, disse ela num debate organizado pela Brookings Institution.

“Estamos a monitorizar estas questões de perto”, disse Kugler, membro do subcomité da Fed que monitoriza os pequenos bancos regionais e comunitários.

Entretanto, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disse na quarta-feira que estava muito preocupado com o potencial de um efeito de contágio à medida que os bancos, pressionados pela sua exposição ao imobiliário comercial, se infiltrassem noutras partes do sistema financeiro.

Várias ações judiciais foram movidas contra o New York Commercial Bank, alegando que o banco não conseguiu comunicar e enganou os acionistas sobre a sua situação financeira, particularmente no que diz respeito às perdas esperadas com empréstimos antes do relatório de lucros do quarto trimestre da semana passada. As ações judiciais alegavam que os investidores sofreram perdas como resultado.

O Banco Comercial de Nova York não respondeu ao pedido de comentários da CNN.