Lucros do quarto trimestre de 2023 do Bank of America (BAC)

Lucro ajustado por ação: 70 centavos contra 68 centavos por ação esperados, de acordo com a LSEG, anteriormente conhecida como Refinitiv.

Receita ajustada: US$ 22 bilhões. Não está claro se esse número é comparável

O lucro líquido do Bank of America caiu para US$ 3,1 bilhões, ou US$ 0,35 por ação, no quarto trimestre, uma queda de mais de 50% em relação aos US$ 7,1 bilhões, ou US$ 0,85 por ação, um ano antes. O banco, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, disse que assumiu uma cobrança antes de impostos de US$ 1,6 bilhão no trimestre relacionada à transição da taxa interbancária oferecida em Londres.

Os resultados também incluíram uma taxa especial de US$ 2,1 bilhões imposta pela Federal Deposit Insurance Corporation. Estas acusações estão relacionadas com as falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Excluindo itens, a empresa disse que ganhou 70 centavos por ação.

“Relatamos fortes resultados no quarto trimestre e no ano inteiro, com todos os nossos negócios alcançando um forte crescimento orgânico, com atividade recorde de clientes e envolvimento digital”, disse o CEO Brian Moynihan em um comunicado. “Nossa disciplina de despesas nos permitiu continuar investindo em iniciativas de crescimento. Nossos fortes níveis de capital e liquidez nos posicionam para continuar entregando um crescimento responsável em 2024.”

O segundo maior banco do país anunciou 1,1 mil milhões de dólares em provisões para perdas de crédito, um aumento de 12 milhões de dólares em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

A receita líquida de juros caiu 5%, para US$ 13,9 bilhões, devido a custos de depósitos mais elevados e saldos de depósitos mais baixos, compensando maiores retornos de ativos, disse o Bank of America.

O banco deveria ser um dos maiores beneficiários do aumento das taxas de juro no ano passado, mas teve um desempenho inferior ao dos seus pares porque o credor acumulou títulos de baixo rendimento e de longo prazo durante a pandemia de Covid. Estes títulos perderam valor à medida que as taxas de juro subiram.

As ações do Bank of America caíram mais de 1% este ano, depois de ganharem apenas 1,7% em 2023. O setor financeiro do S&P 500 ganhou 10% no ano passado.

Esta história está evoluindo. . Por favor, volte para atualizações