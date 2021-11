Lucro da Berkshire Hathaway caiu no terceiro trimestre

No geral, a Berkshire disse que seus negócios foram afetados por “interrupções na cadeia de fornecimento global”, bem como pelos preços mais altos das matérias-primas. “Embora a demanda do consumidor por produtos permanecesse alta, os lucros no terceiro trimestre de 2021 foram sequencialmente menores do que no segundo trimestre”, escreveu a Berkshire em seu documento. “Muitos de nossos negócios experimentaram custos crescentes de materiais, frete e outros insumos devido a interrupções contínuas nas cadeias de abastecimento globais.”

Atualizada 11 de novembro 5, 2021, 8:11 pm ET

Como esperado, os resultados da Berkshire mostraram que ela não fez grandes aquisições no terceiro trimestre. Buffett está sob pressão para fazer algo com as crescentes reservas de caixa de seu conglomerado, que no final do terceiro trimestre aumentaram para pouco mais de US $ 149 bilhões, o maior valor da história da empresa. Na reunião anual da Berkshire no início deste ano, Buffett disse que o boom de financiamento para empresas de aquisição para fins especiais, SPACS, havia aumentado os preços de negócios potenciais. “Francamente, não competimos com isso”, disse Buffett.

O maior investimento da Berkshire no trimestre foi em suas próprias ações. A Berkshire recomprou US $ 7,6 bilhões de suas ações do final de junho ao final de setembro. Isso se soma aos US $ 12,6 bilhões em ações que a Berkshire comprou no primeiro semestre do ano.

As compras refletem a crença de Buffett de que as ações da Berkshires, que caíram ligeiramente no terceiro trimestre, estão subvalorizadas. Eles também estão em desacordo com o que Buffett disse antes sobre a recompra de ações. No passado, Buffett às vezes chamou as compras de ações de “antiéticas” e também injustas, visto que os CEOs geralmente sabem mais sobre os negócios de suas empresas do que os acionistas externos. Ele também disse que as recompras podem ser o resultado de executivos que são naturalmente excessivamente confiantes nas perspectivas de sua empresa, ou gostam de sinalizar que estão confiantes.

Os democratas, alguns dos quais argumentam que as empresas abusaram da recompra de ações para evitar impostos ou pagar mais trabalhadores, propuseram tributar as recompras para ajudar a pagar as propostas de gastos do presidente Biden. No início desta semana, o parceiro de longa data de Buffett, Charlie Munger, disse à CNN que acreditava que os políticos estavam errados em punir as empresas por recomprar suas ações. “Acho isso loucura”, disse Munger, que se descreve como republicano. “É muito ilógico e acho que meio que destrói todo o sistema, uma vez que você começa a mexer em Washington.