A administração Biden ‘levou uma motosserra’ para a indústria de energia e segurança global: Dagen McDowell

Dagen McDowell disse que sim Presidente biden A secretária de Energia Jennifer Granholm “levou uma motosserra … para uma de nossas indústrias mais importantes … e … nossa segurança global” na sexta-feira “Os cinco”.

Granholm riu recentemente quando questionada sobre seus planos para aumentar a produção de petróleo dos EUA, dizendo “isso é engraçado”, explicando que o petróleo é um “mercado global” controlado pela OPEP – que ela disse ter decidido não aumentar a produção de petróleo.

McDowell respondeu que os Estados Unidos “controlaram o preço até que você levou a motosserra – você e seu marido liberal – para uma de nossas indústrias mais valiosas e levou a serra para nossa segurança global. Entregou o poder às nações que nos odeiam … .e eles também podem rir disso. “

Mark Thiessen: Biden é responsável por inflar os preços do gás ao ‘declarar guerra aos combustíveis fósseis’

“É um exagero perguntar que o secretário de Energia realmente entende como funciona o setor de energia e como funciona a produção de energia?” Perguntou McDowell. “É um exagero pedir a ela para pelo menos dar um pouco de frio, a mínima para o sofrimento que todos os americanos enfrentam tentando dizer: ‘Oh, estou comendo macarrão no jantar? Ou devo comprar um bife porque tenho que encher meu carro amanhã de manhã? ‘”

O co-apresentador do programa “Five” explicou que sob o controle do ex-presidente dos EUA Donald Trump[led] O preço global do petróleo “porque tinha muita capacidade ociosa”.

A co-apresentadora Jessica Tarloff concordou.[i]Não é uma boa ideia rir dos eleitores “, o co-apresentador Lawrence Jones observou o sarcasmo do Secretário de Energia por causa de chefe autoproclamado “simpático” Rindo da cara dos americanos sofrendo com os altos preços da gasolina e A inflação mais severa em 30 anos.

O co-apresentador Jesse Waters despedaçou o presidente Biden: “Eu apenas me ajoelhei e implorei à OPEP por um aumento [oil] produção, e deram a Joe o dedo médio. “

“Espere até o inverno chegar …” ele continuou. “Você sabe o quanto os preços do aquecimento doméstico vão ser caros? Os preços do aquecimento doméstico vão subir, alta inflação, altos preços da gasolina. Isso não acontecia desde os anos 1970. Lembra do quê? [former President Jimmy] Carter disse nos anos 70? “Se você está sentindo frio em casa”, disse ele, “vista um casaco.”