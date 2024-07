Loucura portuguesa! Diogo Costa colocou Portugal nos quartos-de-final com um desempate por grandes penalidades brutal

Depois de um encontro dramático e desgastante frente à Eslovénia (0-0, 3-0 p.), Portugal avançou para os quartos-de-final da EuroCopa. Igualmente para a Inglaterra, Roberto Martinez foi obrigado a chegar ao ponto de selar a qualificação para os quartos-de-final, onde a França espera, e foi derrotado pela Bélgica pelo menos (1-0) na primeira hora. Completando mais uma atuação muito sem brilho. No final, os pênaltis deram passe aos Lusos graças a Diogo Imperial Ghost, que fez três sets seguidos.

Portugal, embora não estivesse em grande forma, fê-lo com o comando do partido desde o início. Os Lusos seguraram o balão graças às boas atuações de Vitinha e João Palhinha, mas faltou profundidade para perturbar Jan Oblak na reta inicial. O remate livre de Cristiano Ronaldo roçou na trave e o remate de Balhinha acertou no poste pouco antes dos restantes. Embora tenha havido pouca ação entre as partes, a primeira parte intensa foi a que mais se destacou.

A Eslovênia respondeu timidamente ao substituto

Depois de todo o empenho ter sido reexaminado e Portugal esteve mais perto de avançar no marcador com outro livre direto ‘CR7’ desviado pelos punhos de Oblak sem variação no intervalo. no entanto, A Eslovénia ficou abalada com os momentos de comando do Luso e, aos 62’, Benjamin Cesko desperdiçou uma oportunidade memorável. Após receber um passe, ele é filtrado para que Diogo possa deixar manualmente a mão na frente do Fantasma.

O atacante Esloveno parecia favorecer, mas Pepe chegou a incomodá-lo a tempo, o atacante do RB Leipzig foi mordido e distraído. Roberto Martinez refrescou o centro do campo com a entrada de Diogo Jota, da Vidinha, ‘parede’ esloveno procurará mais profundidade para perfurar. Depois, Rafael Leoval fez do jovem Francisco Conceição o herói da vitória da República Checa no ataque.

No entanto, a expansão era inevitável, Jota Christian estendeu a mão para drenar um grande passe, mas terminou com o chute do capitão direto nas mãos de Oblak. Com o goleiro olhando para o centro da área, a finalização de Ronaldo foi muito cobiçada diante da marcação de Vanja Drkusic. A Eslovênia finalizou apenas uma vez na festa, mas Portugal desorganizado e Nublada contra-atacaram sem muitos problemas no ataque.

Oblak foi ampliado na frente de Christian na extensão

A primeira parte do trecho começou inalterada em ambos os exames. Quando um marcador parece ter atribuído um zero, O árbitro Daniel Orsado marcou pênalti duvidoso sobre Diogo Jota aos 102 minutos.. O Mediocentro Luso pareceu tropeçar na marcação do defesa Esloveno, mas o árbitro italiano não teve dúvidas em assinalar falta, decisão confirmada pelo VAR.

Patendo, canhoto de Cristiano Jan Oblak, encarregou-se da cobrança. A cobrança seguiu com boa direção e força, mas foi perceptível que o lado ‘1’ acertou e soltou um manodaso.. Após o término da primeira prorrogação, Ronaldo não conseguiu conter as lágrimas da derrota e precisou ser consolado pelos companheiros para permanecer em campo.

Ambas as equipas foram acusadas de desgaste físico no segundo tempo, com Portugal completamente quebrado ao intervalo. Aos 115′, Pepe saiu canhoto para desviar Cesco em frente à Praia do Diogo., mas o goleiro desviou o chute adversário com o pé esquerdo. Martínez pensou em Ruben Neves nas grandes penalidades, bloqueio que colocou Portugal a vencer por 3-0, graças aos covertidos de Cristiano, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, perto das paragens de praia.