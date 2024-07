França e Portugal lutam para se classificar

França e Portugal acabarão por avançar para os quartos-de-final O Euro 2024 é o esperado, mas o seu caminho não foi isento de suspense. Didier Deschamps A seleção derrotou a Bélgica por um gol Uma ruptura quando um jogo lento parecia estar caminhando para a prorrogação. Enquanto isso, os portugueses Uma equipa eslovena dura e defensiva precisava de um penálti para finalizar, Ele teve a chance de vencer o jogo nos momentos finais do segundo tempo da prorrogação.

Decepção França-Bélgica

No entanto, as oitavas de final acabaram sendo a partida mais esperada O mais chato de todo o torneio. Ambas as equipes apareceram Eles temem perder mais do que querem ganhar. Chutes a gol e até chances de gol podiam ser contados em uma mão, e ainda restavam alguns dedos. Nenhuma das estrelas das equipes está nem perto da sua forma habitual.

Assim, quando tudo parecia caminhar para a prorrogação, um contra-ataque francês terminou com um chute do reserva francês. Kolo Mwani desvia gol contra do zagueiro belga Jan Vertonghen. Era o minuto 85 e faltavam apenas 10 minutos O melhor da competição. A Bélgica mostrou a sua capacidade para desafiar o seu adversário, mas a sua complacência anterior cobrou o seu preço.

Diogo Costa vence Oblak em duelo de goleiros e Portugal passa

Os guarda-redes tiveram um bom desempenho no divertido jogo entre Portugal e Eslovénia. Percebendo a superioridade do inimigo, Os eslovenos marcaram um jogo para ir aos pênaltis Ou tente aproveitar o contra-ataque. Os portugueses aceitaram o desafio O alvo de Oblak está sitiado. O goleiro do Atlético de Madrid ainda defendeu o pênalti de Cristiano Ronaldo.

Quando esta mudança quase funcionou para os eslovenos Um erro de Pepe nos minutos finais da prorrogação deixou Cescó sozinho diante de Diogo Costa, conseguiu bloquear o chute do atacante com o pé. Com pouco tempo, o guarda-redes português tornou-se o herói do seu país Salva três visualizações De pênalti, ele se tornou o primeiro goleiro a conseguir tal feito no Europeu.