Lista de verificação importante após o retorno do turista irlandês ao aeroporto ao viajar para Espanha ou Portugal

Os turistas irlandeses que planejam férias no exterior em Espanha e Portugal neste verão são lembrados de garantir que tenham tudo o que precisam antes de embarcar em um voo, como passaporte atualizado e certificado do governo.

Ele virá depois de alguns Turistas Problemas causados ​​pela falta de ação adequada ao planejar uma viagem.

Uma família irlandesa recentemente teve problemas depois que um membro da família se recusou a embarcar em um voo EspanhaPorque o passaporte deles expira em cinco meses.

E quando Governo As restrições terminaram na maioria dos lugares, existem regras ou documentos que você ainda precisa conhecer?

Aqui estão quatro perguntas que os turistas irlandeses devem fazer antes de férias na Espanha ou Portugal neste verão:

Meu passaporte está datado?

De acordo com os atuais requisitos da UE, um Passaporte do passageiro Deve ter menos de 10 anos de idade e validade de pelo menos três meses a partir da data de retorno do passageiro.

Qualquer pessoa que pretenda viajar neste verão deve verificar a data de validade do passaporte para garantir que retorne à Irlanda por mais de três meses em seu passaporte.

Se você precisar renovar seu passaporte, o Irish Passport Office informou que a maneira mais rápida de fazer isso é através deles. Portal on-line.

O tempo atual para renovar um pedido de passaporte de adulto é de 10 dias úteis. No entanto, as renovações mais complexas demoram 15 dias úteis e os requerentes de passaporte pela primeira vez têm de esperar 30 dias úteis.

Meu nível de covit está correto?

Embora muitas restrições governamentais não se apliquem, algumas regras para entrada na Espanha ou Portugal ainda se aplicam.

Espanha

Os viajantes da Irlanda para a Espanha devem atender a um dos seguintes requisitos de saúde:

Certificado de Governo Digital da UE ou Certificado Negativo

Teste negativo do governo

Certificado de recuperação da doença Govt nos últimos seis meses.

Se você não tem eu Você deve preencher o Formulário de Controle de Saúde com o Certificado Digital Govt ou equivalente antes de partir.

Você pode fazer isso por https://www.spth.gob.es/ Site ou Espanha Travel Health App. Feito isso, você receberá um código QR, que deve ser apresentado no momento do embarque e na chegada à Espanha.

Crianças menores de 12 anos não são obrigadas a fornecer EU DCC ou preencher o Formulário de Controle de Saúde SpTH.

Portugal

Todos os turistas que visitam Portugal devem fornecer um dos seguintes:

Certificado Digital Govt Europeu – Comprovante de vacinação completa por um mínimo de 14 dias e mais de 270 dias para viagens. No entanto, não há prazos para que os viajantes apresentem a certificação European Digital Covit ou prova equivalente de dose de vacina de reforço.

Certificado de recuperação da doença Govt nos últimos seis meses.

Evidência precisa para um resultado de teste negativo para Kovit-19.

Para viajar para Portugal já não é necessário o Formulário de Localização do Passageiro.

Crianças menores de 12 anos estão isentas de todos os requisitos acima.

Eu sei quando chegar ao aeroporto de Dublin?

Embora muitos passageiros enfrentem problemas devido a longos atrasos na segurança Aeroporto de Dublin Recentemente, foi relatado que as horas de espera de segurança melhoraram significativamente desde março, quando mais funcionários foram recrutados.

No site do Aeroporto de Dublin, os passageiros são aconselhados a chegar ao aeroporto 2,5 horas antes do voo de curta distância e 3,5 horas antes do voo de longa distância.

Os passageiros também podem ver os tempos estimados de fila de segurança dublinaairport. com, Via WhatsApp e Facebook Messenger e o aplicativo do Aeroporto de Dublin.

Estou ciente dos riscos?

Os turistas podem facilmente ser vítimas de mesquinhez, pois as pessoas tendem a relaxar durante as férias e reduzir sua segurança. Crime Tais como golpes, batedores de carteira e golpes de bilhetes falsos.

Em um estudo recente, Barcelona na Espanha foi nomeada a capital dos batedores de carteira da Europa e a cidade mais vulnerável à pirataria pelos turistas. Os turistas são informados de que o batedor de carteiras de Madrid na Espanha está em alto risco e que crimes semelhantes estão aumentando em algumas partes de Portugal, como Lisboa e Al Corve.

o Departamento de Relações Exteriores Os turistas irlandeses estrangeiros são aconselhados a tomar as seguintes medidas básicas de precaução:

Não carregue o seu cartão de crédito, bilhetes de viagem e dinheiro juntos – guarde dinheiro e objetos de valor em um local seguro.

Não carregue seu passaporte completamente desnecessariamente e deixe uma cópia do seu passaporte (e documentos de viagem e seguro) em casa com familiares ou amigos.

Evite mostrar grandes somas de dinheiro em público, especialmente se estiver sozinho e não usar caixas eletrônicos após o anoitecer. Certifique-se de que ninguém está seguindo você depois de administrar seu negócio.

Cuide de seus pertences pessoais e mantenha-os em locais públicos como cibercafés, estações de trem e ônibus.

Evite ruas e escadas escuras e iluminadas e providencie para ser levado ou deixado o mais próximo possível da entrada do seu hotel ou apartamento.

