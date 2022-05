Portugal vai lançar o maior parque solar flutuante da Europa

Al Qaeda, Portugal, 9 Mai (Reuters) – Dois rebocadores transportaram uma vasta gama de 12.000 painéis solares e quatro campos de futebol para o reservatório de Alquawe, em Portugal, em preparação para o lançamento do maior parque solar flutuante da Europa em julho.

Construído pela EDP, a principal empresa de serviços públicos do país (EDP.LS) A brilhante ilha flutuante no maior lago artificial da Europa Ocidental faz parte do plano de Portugal para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis importados, que aumentaram de preço desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Portugal, abençoado com longas horas de sol e ventos atlânticos, acelerou a sua transição para as energias renováveis. Embora Portugal quase não use hidrocarbonetos russos, suas usinas a gás ainda estão sentindo a pressão do aumento dos preços dos combustíveis.

A eletricidade gerada a partir do parque flutuante com capacidade instalada de 5 megawatts (megawatts) vai custar um terço da eletricidade gerada, disse Miguel Badena, diretor do Grupo EDP responsável pelo projeto solar quando os rebocadores foram movidos os painéis na quinta-feira. Usina de queima de gás.

Os painéis da albufeira de Alqueva, que serão utilizados para gerar energia hídrica, vão gerar 7,5 gigawatts/hora (GWh) de eletricidade por ano e serão abastecidos com baterias de lítio para armazenar 2 GWh.

Os painéis solares fornecerão eletricidade a 1.500 residências ou um terço das necessidades das cidades vizinhas Maura e Portel.

Vista aérea do maior parque solar flutuante da EDP (Energias de Portugal) numa barragem na Europa na superfície da Barragem de Alquao em Maura, Portugal em 5 de maio de 2022. REUTERS/Miguel Pereira

“O projeto é o maior parque solar flutuante em uma barragem hidrelétrica na Europa, o que é uma excelente referência”, disse Badena.

Na luta para reduzir as emissões de CO2, painéis solares foram instalados em lagos ou pontões no mar, da Califórnia a piscinas industriais poluídas na China.

Os painéis flutuantes não requerem imóveis valiosos, e aqueles em reservatórios usados ​​para energia hidrelétrica são capazes de conectar as conexões existentes à rede elétrica. O excesso de eletricidade gerada em dias ensolarados pode bombear água para o lago para uso em dias nublados ou à noite.

Ana Paula Marquez, membro da comissão executiva da EDP, disse que a guerra na Ucrânia reforça a necessidade de acelerar a transição para as energias renováveis.

Alqueva disse que o projeto faz parte da estratégia da EDP de “tornar-se 100% verde até 2030”, sendo 78% da capacidade instalada de 25,6 GW da EDP a ser hidroelétrica e outras renováveis.

Em 2017, a EDP instalou um projeto piloto de energia solar flutuante com 840 painéis na Barragem de Aldo Rabaco, que testou como a energia hídrica e solar se complementam na Europa.

A EDP já planeia expandir o programa Alqueva. Adquiriu os direitos em abril para construir um segundo parque flutuante com capacidade instalada de 70 MW.

Reportagem de Sérgio Concalves; Edição por Andre Calif. E Edmund Blair

