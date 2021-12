Líder israelense inicia primeira visita aos Emirados Árabes Unidos à medida que as tensões no Irã aumentam

O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett realiza reunião de gabinete no gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém, Israel, em 5 de dezembro de 2021. Jill Cohen-Magen / Paul via Reuters

O Primeiro Ministro Bennett se reunirá com o governante de fato do estado do Golfo

O Irã, vizinho dos Emirados Árabes Unidos e inimigo de Israel, está em negociações nucleares

JERUSALÉM, 12 de dezembro (Reuters) – O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett chegou aos Emirados Árabes Unidos no domingo e se encontrará com seu governante de fato na visita de mais alto nível desde que os dois países estabeleceram laços formais no ano passado.

Antes de decolar de Tel Aviv, Bennett disse que ele e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se reunirão na segunda-feira para discutir maneiras de aprimorar a cooperação e melhorar as relações econômicas e comerciais.

Não houve nenhum comentário imediato de Abu Dhabi sobre a visita, que ocorre em um momento de crescente tensão regional, enquanto as potências mundiais tentam reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã. Consulte Mais informação

Israel abordou o estabelecimento de defesas conjuntas com os países árabes do Golfo que compartilham suas preocupações sobre as atividades iranianas. No entanto, os Emirados Árabes Unidos também entraram em contato com o Irã, enviando seu conselheiro de segurança nacional para lá na segunda-feira passada para se encontrar com seu homólogo iraniano e o presidente Ibrahim Raisi. Consulte Mais informação

Um porta-voz de Bennett confirmou a chegada do líder israelense a Abu Dhabi. Um aplicativo de rastreamento de voos mostrou que seu avião da companhia aérea israelense El Al sobrevoou a Arábia Saudita, país que não mantém relações diplomáticas com Israel, a caminho dos Emirados Árabes Unidos.

Desde agosto de 2020, os Emirados Árabes Unidos, seguidos por Bahrein, Sudão e Marrocos, passaram a normalizar as relações com Israel sob uma iniciativa patrocinada pelos Estados Unidos chamada de “Acordos de Abraão”, em homenagem ao patriarca bíblico venerado por judeus, cristãos e muçulmanos.

A viagem de Bennett aos Emirados Árabes Unidos é a primeira visita de um primeiro-ministro israelense a qualquer um desses países desde os acordos. A Arábia Saudita concordou no ano passado em permitir a passagem de voos Israel-Emirados, apesar da ausência de relações oficiais.

“Em apenas um ano desde que nosso relacionamento se normalizou, já vimos o potencial extraordinário da parceria Israel-Emirados”, disse Bennett.

Os palestinos denunciaram a reaproximação e sua diplomacia com Israel foi suspensa em 2014.

Wasel Abu Yousef, da Organização para a Libertação da Palestina, disse à Reuters que a visita de Bennett “viola o suposto consenso árabe de apoiar a causa palestina em meio aos desafios impostos pela ocupação (israelense)”.

Um jornal israelense noticiou no domingo que Israel se recusou a vender defesas antimísseis aos Emirados Árabes Unidos devido aos seus laços com o Irã. Israel Hayom disse que uma revisão da política agora pode ser necessária, sugerindo que a aprovação de tais vendas pode ajudar a manter os Emirados Árabes Unidos longe de Teerã.

Autoridades israelenses e dos Emirados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários para este relatório.

O governo de Bennett deve decidir esta semana se aprova um contrato privado israelense-Emirados Árabes Unidos para descarregar petróleo do Golfo no porto de Eilat no Mar Vermelho. O acordo foi contestado na Suprema Corte israelense por ambientalistas e contestado pelo ministro da Energia, Bennett. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Ramy Ayoub, Ali Sawafta, Nidal Al-Mughrabi e Ghaida Ghantous. Edição de Ari Rabinovitch, Raisa Kasulowski, Praveen Shar e Jane Merriman

