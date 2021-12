Evidência rara de aço romano descoberta no Reino Unido

Os arqueólogos acreditam que o esqueleto de um homem com um prego no calcanhar, descoberto durante escavações na Inglaterra, é o primeiro exemplo de crucificação no norte da Europa, Eu mostrei Quarta-feira.

Especialistas da Albion Archaeology Heritage Services encontraram o esqueleto na vila de Fenstanton, no leste da Inglaterra, enquanto escavavam um assentamento à beira da estrada em 2017.

O local foi encontrado perto de uma estrada que liga as então cidades romanas de Cambridge e Goodmanchester, de acordo com Vigia.

O relatório afirma que o esqueleto foi encontrado por um prego atravessando o osso do calcanhar, que os especialistas dizem ser a evidência física mais confiável de crucificação no mundo romano.

“Sabemos bastante sobre a crucificação, como foi praticada e onde foi praticada e quando e assim por diante, a partir de relatos históricos. É a primeira evidência concreta de como funcionava”, disse David Ingham, gerente de projeto da Albion Archaeology ao The Guardian .

Obtenha a edição diária do Times of Israel

Por e-mail e nunca perca as nossas notícias mais importantes Ao se registrar, você concorda com os termos

O relatório indicou que a datação por radiocarbono indica que os ossos datam entre 1661 e 1891 anos, ou de 130 DC a 360 DC.

A análise de DNA mostrou que o homem não tinha relação genética com nenhum dos outros 48 corpos encontrados no local e era residente local.

Especialistas disseram que provavelmente não serão conhecidos mais informações sobre a identidade do homem, o motivo de sua crucificação e onde foi realizada.

Acredita-se que os romanos mantiveram a crucificação de escravos condenados, rebeldes e membros da classe baixa.

Os fósseis durante os quais o esqueleto com um calcanhar perfurando uma unha foi descoberto foram descobertos em Finchanton, Inglaterra. (Cortesia: Albion Archaeology)

O arqueólogo Vasilius Tazfris descobriu um osso de calcanhar semelhante com um prego atravessado em Jerusalém em 1968, enquanto escavava túmulos de um enorme cemitério judeu no Segundo Templo, que datava do século II a.C. a 70 d.C., no bairro de Givat Hamivtar.

De acordo com um artigo de revisão da Arqueologia Bíblica de 1985 escrito por Tzaferis intitulado “Crucificação – Provas Arqueológicas”, os romanos não criaram a forma dolorosa da pena de morte.

“Muitas pessoas presumem erroneamente que a crucificação foi uma invenção romana. Na verdade, os assírios, fenícios e persas praticavam a crucificação durante o primeiro milênio AC.

Amanda Burchill Dunn contribuiu para este relatório.