O estranho caso do mapa e o desaparecimento de um ministro taiwanês na Cúpula da Democracia Americana

As bandeiras chinesa e taiwanesa são exibidas ao lado de uma aeronave militar nesta ilustração tirada em 9 de abril de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração / Foto de arquivo

WASHINGTON, 12 de dezembro (Reuters) – Um vídeo de um ministro taiwanês durante a Cúpula da Democracia do presidente dos EUA, Joe Biden, na semana passada foi cortado depois que ela mostrou um mapa em sua apresentação de slides de Taiwan em uma cor diferente da China, que afirma que a ilha pertence a ela. .

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que uma apresentação de slides apresentada pela ministra digital taiwanesa, Audrey Tang, na sexta-feira, gerou pânico entre as autoridades americanas depois que o mapa apareceu em seu vídeo por cerca de um minuto.

As fontes, que pediram anonimato devido à delicadeza do assunto, disseram Feed de vídeo O programa de Tang foi cortado durante um painel de discussão em andamento e substituído apenas por áudio – a pedido da Casa Branca.

A Casa Branca temia que a distinção entre Taiwan e China em um mapa em uma conferência sediada nos Estados Unidos – à qual Taiwan foi convidado a mostrar apoio em um momento em que está sob intensa pressão de Pequim – pudesse ser vista como um desacordo. As fontes disseram que a política de “uma só China” de Washington, que evita tomar posição sobre se Taiwan faz parte da China.

A Casa Branca não ofereceu nenhum comentário oficial, mas o Departamento de Estado disse que a “confusão” sobre o compartilhamento de tela fez com que o vídeo de Tang fosse descartado, chamando-o de “erro plano”.

“Agradecemos a participação do ministro Tang, que demonstrou a experiência global de Taiwan em questões de governança transparente, direitos humanos e tratamento da desinformação”, disse um porta-voz do ministério.

A apresentação de Tang incluiu um mapa colorido da ONG sul-africana Civicus, classificando o mundo pela abertura aos direitos civis.

A maior parte da Ásia foi mostrada, com Taiwan verde, tornando-a a única entidade regional descrita como “aberta”, enquanto todas as outras entidades, incluindo muitos aliados e parceiros dos EUA, foram classificadas como “fechadas” e “reprimidas”. obstruída ‘ou’ reduzida ‘.

China, Laos, Vietnã e Coréia do Norte são pintados de vermelho e descritos como “fechados”.

Quando o moderador voltou a Tang alguns minutos depois, não havia nenhum vídeo dela, apenas áudio, e uma captura de tela que dizia: “Ministra Audrey Tang Taiwan”. A isenção de responsabilidade na tela declarou mais tarde: “Quaisquer opiniões expressas por indivíduos neste painel são individuais e não refletem necessariamente as opiniões do Governo dos Estados Unidos.”

Uma das fontes disse à Reuters que o mapa gerou uma enxurrada de e-mails instantâneos entre autoridades americanas e o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que ligou furiosamente para o Departamento de Estado, parecendo mostrar Taiwan como um país distinto.

Washington reclamou com o governo de Taiwan, que por sua vez ficou furioso porque o vídeo de Tang foi cortado.

A fonte descreveu a ação dos Estados Unidos como uma reação exagerada porque o mapa não era essencialmente sobre fronteiras nacionais, mas o Conselho de Segurança Nacional também ficou irritado porque o slide não apareceu em versões “beta” da apresentação antes da cúpula, levantando questões sobre se havia mensagens pretendidas de Tang e Taiwan.

“Eles sufocaram”, disse a fonte sobre a reação da Casa Branca.

Uma segunda fonte diretamente envolvida na cúpula disse que o operador da cabine de vídeo agiu de acordo com as instruções da Casa Branca. “É claramente uma preocupação política”, disse a fonte, acrescentando: “Esta foi uma reação interna completamente exagerada.”

As fontes consideraram que esta etapa durante uma sessão de discussão sobre “enfrentando a tirania digital” contradiz a missão da cúpula de promover a democracia em face dos desafios da China e de outros países. Eles também disseram que isso pode indicar que o apoio do governo a Taiwan não tem sido “sólido”, como afirmou repetidamente.

Questionada se ela achava que o governo dos EUA cortou o vídeo por causa do lapso, Tang disse à Reuters por e-mail: “Não, não acho que isso tenha algo a ver com o mapa de Cevicus em meus slides ou com aliados dos EUA na Ásia. . “

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan culpou “problemas técnicos”.

A questão surge em um momento particularmente delicado para as relações EUA-Taiwan, com alguns críticos do governo Biden e especialistas em política externa pedindo mais demonstrações públicas de apoio à ilha, incluindo o fim de sua política de longa data de “ambigüidade estratégica”. para saber se os Estados Unidos o defenderiam militarmente.

Especialistas de Taiwan disseram não ver o código de cores do mapa como uma violação das diretrizes não oficiais dos EUA, que proíbem o uso de símbolos abertos de soberania, como a bandeira de Taiwan.

“Obviamente, não se trata da distinção entre soberania, mas do grau de expressão democrática”, disse Douglas Ball, o ex-embaixador não oficial dos EUA em Taiwan.

debaixo Diretrizes do governo dos EUA A partir de 2020, os mapas do governo dos EUA mostrando a soberania por cor exigem que Taiwan seja mostrada da mesma cor que a China, embora possam ser feitas exceções “quando o contexto exigir que Taiwan seja especificamente identificado”.

Bonnie Glaser, do German Marshall Fund, dos Estados Unidos, disse que as diretrizes não se aplicariam a um mapa do governo fora dos Estados Unidos, “mas os EUA provavelmente gostariam de evitar dar a impressão de endossar Taiwan que não faz parte da China”.

“Parece-me que uma decisão foi tomada desde o início que Taiwan pode / deve ser incluído no topo da democracia, mas apenas de maneiras consistentes com a política dos Estados Unidos.”

