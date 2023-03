LG gastará US$ 5,5 bilhões em fábrica de baterias no Arizona

O investimento multibilionário é o mais recente das empresas de baterias e automóveis desde que o presidente Biden assinou a Lei de Redução da Inflação.

No mês passado, a Ford disse que construiria uma fábrica de baterias de US$ 3,5 bilhões em Michigan, onde usaria tecnologia e serviços fornecidos pela maior fabricante de baterias do mundo, a chinesa Amperex Technology Company Limited, conhecida como CATL. A Ford também está construindo fábricas de baterias em Kentucky e Tennessee com outra empresa sul-coreana, a SK On.

Em dezembro, o Departamento de Energia disse que emprestaria US$ 2,5 bilhões à Ultium Cells, uma joint venture da General Motors e da LG, para construir fábricas de baterias em Ohio, Tennessee e Michigan. A Honda e a LG também estão investindo US$ 3,5 bilhões para construir uma fábrica de baterias em Ohio.

Espera-se que uma onda de novas fábricas aumente em dez vezes a capacidade de fabricação de baterias na América do Norte de 2021 a 2030, de acordo com relatório moderno Do Laboratório Nacional Argonne.

A construção de baterias nos EUA pode ajudar a reduzir o preço dos carros elétricos, diminuindo os custos de transporte e reduzindo a dependência da China, que domina a cadeia de fornecimento de baterias. Além disso, o governo Biden está tentando incentivar a mineração doméstica e o processamento de matérias-primas para baterias como o lítio, além de acelerar a construção de carregadores de veículos elétricos ao longo das rodovias.