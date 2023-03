As ações abriram em baixa com o aumento das preocupações com o banco

Os contratos futuros de ações dos EUA caíram no início da manhã de sexta-feira, com os mercados fechando uma semana turbulenta após a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros na quarta-feira e mais pressão no setor bancário.

O S&P 500 (^GSPC) caiu cerca de 0,4% Na abertura, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) perdeu 160 pontos, ou 0,5%%. O Nasdaq Composite (^IXIC), altamente tecnológico, também caiu, cerca de 0,3%.

Petróleo Bruto WTI (CL=F) caiu cerca de 3% no início do comércio para $ 68 o barril, perto de seu nível mais baixo em quase dois anos. O petróleo Brent (BZ=F) também caiu 2,6% para pouco menos de US$ 74 o barril.

A pressão sobre o petróleo ocorre depois que a secretária de Energia, Jennifer Granholm, disse aos legisladores na quinta-feira que o reabastecimento da Reserva Estratégica de Petróleo do país pode levar vários anos e que seria “difícil” tirar proveito da atual queda nos preços do petróleo.

Os rendimentos dos títulos do governo dos EUA também caíram. O rendimento do Tesouro de referência de 10 anos caiu 10 pontos-base para negociar perto de 3,3%.

Na quarta-feira, o Fed elevou as taxas de juros em 25 pontos-base, elevando a faixa das taxas dos fundos federais para 4,75%-5%, o nível mais alto desde outubro de 2007, além de sinalizar que sua campanha agressiva de aumento das taxas de juros para conter a inflação estava em as obras. bem abaixo.

“O comitê espera que algum aperto de política adicional seja apropriado para alcançar uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para retornar a inflação para 2% ao longo do tempo”, disse o Fed em seu relatório. declaração de políticae livrar-se da linguagem de “aumentos contínuos das taxas de juros” nas taxas de juros.

As ações encerraram o pregão volátil de quinta-feira em alta, com os investidores digerindo a última ação do Federal Reserve.

“Powell manteve a narrativa do Fed de que ainda há um caminho para uma aterrissagem suave ou retorno da inflação à meta sem levar a economia à recessão”, escreveu Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics, em nota na quarta-feira. Mas este caminho tornou-se mais estreito devido à pressão sobre o sistema bancário ».

A história continua

As ações encerraram a volátil sessão de negociação de quinta-feira em alta, com os investidores digerindo o último movimento do Federal Reserve

O sentimento bancário foi abalado no início da sexta-feira, com as preocupações dos investidores em relação à estabilidade financeira continuando a aumentar após o colapso impressionante de um banco do Vale do Silício, que criou um efeito cascata em todo o sistema financeiro.

As ações de bancos regionais, incluindo First Republic Bank (FRC), PacWest Bancorp (PACW), Western Alliance Bancorporation (WAL) e Region Financial (RF) negociaram no lado negativo no início do pregão.

As ações dos principais bancos também caíram, com Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) e Goldman Sachs (GS) caindo na abertura do mercado.

As ações dos operadores bancários europeus Deutsche Bank (DB) e UBS (UBS) caíram mais de 7% e 4%, respectivamente, com os bancos europeus ainda sentindo os efeitos. O colapso do Credit Suisse.

de acordo com ReutersOs swaps de inadimplência de crédito do Deutsche Bank, uma forma de seguro contra a inadimplência, atingiram o maior nível em quatro anos, aumentando as preocupações com a estabilidade no exterior.

Bloco (SQ) 2 caiu novamente% No início das negociações na sexta-feira, depois de cair 15% na quinta-feira, Wall Street continuou a examinar as novas pesquisas de vendas a descoberto do Hindenburg.

Hindenburg Research impôs acusações Fraude contra a empresa fundada e liderada pelo bilionário Jack Dorsey. Em resposta, a Block disse que pretende trabalhar com a SEC “para explorar uma ação legal contra a Hindenburg Research por um relatório factualmente impreciso e enganoso que eles compartilharam sobre nossos negócios de Cash Applications hoje”.

“Esperávamos que a resposta/refutação de Block fosse mais detalhada e acreditamos que ‘explorar o devido processo’ provavelmente não será suficiente para resolver as preocupações dos investidores”, escreveu o analista do Citi Peter Christiansen em resposta ao relatório Hindenburg, ecoando os sentimentos dos acionistas.

Coinbase (COIN) caiu 1,5 novamente% Depois de cair 14% na quinta-feira após a divulgação da empresa, ela recebeu um aviso da Wells Securities and Exchange Commission, que alerta as empresas sobre ações pendentes do regulador.

A Netflix (NFLX), que liderou o S&P 500 na quinta-feira com as ações subindo mais de 9%, viu as ações estáveis ​​no início do pregão de sexta-feira, subindo cerca de 2%.

A Activision Blizzard (ATVI) subiu 6,7% na abertura, a maior desde janeiro de 2022, depois que os reguladores da UE disseram na sexta-feira que sim. restringir o escopo de sua investigação na aquisição planejada de $ 75 bilhões pela Microsoft do desenvolvedor de videogames.

Alexandra é Correspondente Sênior do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter alicanal8193 e envie por e-mail para alexandra.canal@yahoofinance.com

Clique aqui para as últimas notícias do mercado de ações e análises detalhadas, incluindo os eventos que movimentam as ações

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finanças