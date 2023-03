Jacob Garlick não conseguiu financiar o depósito para comprar o Flatiron Building

Não veio.

Depois de fazer uma oferta surpreendentemente vencedora para assumir o Flatiron Building na quarta-feira, Jacob Garlick, que esta semana se tornou o corretor de imóveis mais negociado em Nova York, não conseguiu fazer o depósito necessário para fechar a propriedade.

Os termos de venda ditam isso o alho Ele colocou US$ 19 milhões, ou 10% de sua oferta de US$ 190 milhões, até o final da sexta-feira. Mas, de acordo com várias fontes familiarizadas com o negócio, Garlick ainda não entregou o dinheiro, lançando dúvidas sobre sua futura propriedade da propriedade histórica.

Quando contatado por telefone na noite de sexta-feira, Garlick disse que não poderia falar sobre o processo ou o acordo, mas que poderia falar na próxima semana. Uma decisão judicial pode lhe dar mais tempo. Mas se uma prorrogação não for concedida, o grupo liderado por Jeffrey Gorrall, da GFP Real Estate, o segundo maior licitante no leilão, terá a opção de comprar a propriedade por US$ 189,5 milhões do último licitante, de acordo com o processo judicial.

Chegou na sexta-feira, no entanto, disse Gural O verdadeiro negócio que ele não exercerá sua opção de compra do prédio por $ 189,5 milhões. Isso significa que o cenário provável é que o imóvel volte ao bloco de leilões e reinicie os lances.

Garlick, um investidor pouco conhecido de 30 e poucos anos no setor imobiliário da cidade de Nova York, aparentemente surgiu do nada para superar Gural em um leilão ao vivo perante o Tribunal Distrital de Nova York.

“Estamos honrados em ser os administradores deste edifício histórico e será a missão de nossa vida preservar sua integridade para sempre”, disse Garlick após sua vitória.

“Fiquei absolutamente chocado que alguém oferecesse tanto dinheiro pelo prédio”, disse Gural ao Commercial Observer após o leilão. “É um belo edifício, mas não vale tanto.”

A empresa de Garlick, a Abraham Trust, está sediada na Virgínia do Norte e investe em aquisições de private equity, fusões e aquisições e capital de risco. Sua jornada para comprar o Flatiron Building começou por causa de um Desentendimento de parceria entre o grupo de propriedade anterior. Sorgente Group, Gural e ABS Real Estate Partners, que juntos controlam 75% das ações, não concordaram com o proprietário dos 25% restantes, Nathan Silverstein, sobre o futuro da propriedade icônica.