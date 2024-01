Leituras semanais do horóscopo para cada signo do zodíaco: 21 a 27 de janeiro

Todos os domingos, Claire Comstock Gay lê as estrelas como Madame Clairevoyant e compartilha seu horóscopo semanal para cada signo do zodíaco. Laura Dern, Aquário.

Ilustração: Pelo Corte; Fotos: Getty Images

Na manhã de terça-feira, Vênus, o planeta do amor e da beleza, entra no prático Capricórnio, e você se sentirá atraído pela ordem e pelo compromisso. Nas próximas três semanas, você provavelmente se sentirá frustrado com pessoas imprevisíveis (não importa o quão atraentes elas sejam), então concentre-se nas pessoas que já provaram que você pode confiar nelas. Na quinta-feira, uma lua cheia dramática em Leão desperta grandes e fortes emoções. É importante expressar como você está se sentindo agora, mas é melhor confiar em alguém em quem você confia do que gritar do alto. Finalmente, na noite de sexta-feira, Urano retrógrado termina. À medida que o planeta do progresso e da revolução começa a avançar novamente, você pode sentir-se em mudança ou desequilibrado dentro de si mesmo. Não recue diante da mudança; Faça o seu melhor para enfrentá-lo com coragem e senso de aventura. Enquanto isso, encontre abaixo seu horóscopo semanal para cada signo do zodíaco.

Você se preocupa profundamente em fazer a coisa certa. Certamente mais do que eles acreditam. Você quer ser uma boa pessoa e deixar o seu cantinho do mundo melhor do que o encontrou. Ultimamente, porém, tem sido difícil imaginar como isso é e o que é significa A nível prático. Eu me sentia confuso, às vezes até congelado. Finalmente, esta semana você encontrará a inspiração necessária para seguir em frente, apesar da incerteza que o cerca. Você pode tropeçar, mas pelo menos ganhará impulso no final.

Pode ser difícil para você confiar em seus instintos. Seu crítico interno é alto e persistente, gritando para você prestar atenção e recuar. É uma pena, porque quando você faz isso Acredite em si mesmo e mergulhe de cabeça, você é imparável. Portanto, o seu desafio esta semana – e será um desafio – é colocar mais confiança em si mesmo. Não se preocupe muito em cometer erros. Você descobrirá como consertar isso. Ao encontrar um mal-entendido, você consertará as coisas. Você é muito mais capaz e poderoso do que imagina.

Quanto maiores forem suas ambições, mais fácil será para você desanimar ao persegui-las. Em vez de ver tudo o que você conquistou, você se concentra no quão longe ainda precisa ir. Em vez de valorizar tudo o que aprendeu, você enfatiza o quanto ainda não sabe. E quando você olha para todo o trabalho que tem pela frente, você pode sentir que nunca conseguirá concluí-lo. A melhor coisa que você pode fazer esta semana é parar de olhar para frente. Você pode encontrar magia nos momentos pequenos e aparentemente insignificantes, se desacelerar e olhar do caminho em que está.

Às vezes você tem a sensação infeliz de que é invisível para os outros até que eles precisem de algo de você. Você tem muito a oferecer, mas as pessoas não dão valor a isso. No entanto, você tem a oportunidade esta semana de fazer conexões com aqueles que irão Agradeço você – e não apenas quando lhes convém. Talvez você apenas conheça alguém novo Obtém Talvez você encontre um novo equilíbrio com um velho amigo depois de uma conversa honesta. Seja qual for o caso, você pode construir pontes. Você encontrará o suporte que estava faltando.

De vez em quando, você tem medo de que, apenas por ser você mesmo, você se torne “demais” – muito barulhento, muito sexy, muito exigente. As pessoas provavelmente já lhe disseram a mesma coisa no passado. Embora seja importante ter consideração pelos outros e lembrar que o mundo não gira em torno de você, isso não significa que você tenha que se reduzir ou fingir ser alguém diferente. Deixe sua energia brilhante e quente brilhar esta semana.

Gastar tempo e energia pensando – ou pior, falando sobre – seus sentimentos parece, na melhor das hipóteses, auto-indulgente, e, na pior, um completo desperdício. Se pudesse escolher, você preferiria se concentrar em fazer algo de valor para o mundo fora de você. Mas processar seus sentimentos esta semana o ajudará a ajudar outras pessoas. Se você é um grande nervo, é fácil machucar involuntariamente a si mesmo e às pessoas ao seu redor. Portanto, reserve um tempo para descansar. Incline-se em seu coração. Entre em contato com sentimentos com os quais você prefere não lidar. Não é egoísta. É um trabalho difícil e importante.

Esta semana você pode sentir que tudo está sobre seus ombros. Não apenas no trabalho, mas também na sua vida pessoal: seus amigos contam com você para fazer planos, organizar reuniões e manter a conversa fluindo. É compreensível, considerando o quão bom você é nisso. Mas fica cansativo (até para você), então não tente fazer tudo sozinho. Lembre-se de que você tem permissão para se retirar, ir para casa mais cedo e delegar responsabilidades. Suas amizades não sofrerão. Mudar a rotina pode fortalecê-los.

Já faz algum tempo que você se contenta com menos do que precisa, especialmente em relacionamentos íntimos. Normalmente você pediria mais – ou pelo menos iniciaria uma conversa – mas ultimamente você não tem mais esse dinheiro. Esta semana ele se pronunciou. A mudança acontece não importa o que você faça, então você também pode assumir o controle do que acontece a seguir. Cabe a você direcionar sua vida na direção que deseja. Se a estrada à frente for acidentada, pelo menos você estará no banco do motorista.

Você sentirá seu senso de aventura ganhar vida esta semana. Você está pronto para começar algo novo. A chave para você é não morder mais do que pode mastigar. Não assine um projeto de longo prazo se tudo o que você realmente deseja são alguns dias emocionantes; Tenha cuidado para não fazer promessas que não desejará cumprir mais tarde. Sua espontaneidade é ótima, mas quando se trata de compromissos, faça-o com a cabeça fria.

Embora você possa fingir que não se importa com o que os outros pensam, a verdade é que você deseja ser apreciado e bem pensado. Dói quando seu trabalho duro passa despercebido, quando suas piadas passam despercebidas ou quando os outros parecem não entender. Você ou até mesmo tentar. Às vezes, sentir-se ignorado motiva você a se esforçar mais, mas com a mesma frequência, faz você querer se isolar. Esta semana, não precisa se preocupar. Os relacionamentos irão afirmá-lo e você poderá se sentir confortável em seu círculo social.

Não há nada chato em sua vida interior. Sua mente está cheia de teorias rebuscadas e planos ambiciosos para o futuro. Até seus devaneios são maravilhosos. Não confie nos outros para trazer entusiasmo; Você está indo muito bem sozinho. Mas você é independente, ainda precisa de conversa e conexão humana. Esta semana, certifique-se de sair da sua cabeça. Deixe as pessoas te surpreenderem. Deixe sua mente mudar. Não se preocupe em ser muito influenciado pelos outros, você não perderá o que o motiva Você. Esta é uma oportunidade para alcançar um equilíbrio saudável.

Talvez Mercúrio e Marte em Capricórnio estejam arrastando você para baixo, e talvez seja apenas janeiro, mas você está entediado. As tarefas e rotinas que compõem seus dias não trazem emoção e você anseia por algo maior e mais importante. Espere que a neblina se dissipe esta semana, não por causa de alguma nova grande aventura, mas por causa de uma mudança de perspectiva. Conversa fiada pode levar a uma conexão real. Você pode encontrar novamente um senso de propósito no trabalho que parecia tão chato ontem. Não há necessidade de viajar até os confins da terra para encontrar emoção.

Receba Madame Clairevoyant toda semana. Termos e Aviso de Privacidade da Vox Media, LLC Ao enviar seu e-mail, você concorda com nossos condições E Aviso de privacidade e receba correspondência nossa por e-mail.

Leia o Horóscopos semanais Para a semana de 14 de janeiro. Os horóscopos semanais da semana de 28 de janeiro estarão disponíveis online no próximo domingo.

Compre o livro de Claire Comstock Jay, Guia das Estrelas da Madame Clarividente, aqui.