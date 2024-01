Bertinelli foi co-apresentador Rede de comida Mostrado lado a lado Duff Goldman Desde a primeira temporada

Jeff Kravitz/Magia do Cinema Valerie Bertinelli comparece ao 64º Grammy Awards em abril de 2022

Valéria Bertinelli Não voltarei Torneio de culinária para crianças.

Em um videoclipe que ela postou em sua conta do Instagram no sábado, Food Network há muito tempo A apresentadora e atriz de 63 anos revelou que soube na sexta-feira que “não será solicitada a retornar para outra aparição”. Torneio de culinária para crianças” No futuro.

“Você realmente me magoou”, disse Bertinelli, 63, que parecia visivelmente chateado várias vezes no clipe. “É realmente nojento.”

Bertinelli – que apresentava o programa Food Network ao lado Duff Goldman Desde que estreou em 2015, ela citou cortes no orçamento como motivo para abandoná-lo.

Os representantes da Food Network não responderam imediatamente ao pedido de comentários da PEOPLE.

Bertinelli continuou dizendo que filmou episódios da 12ª temporada do programa, que está no ar, no verão de 2022. Ela descreveu aquela época de sua vida como o ano de sua vida. Divórcio de Tom Vitale – “Meu último ano no inferno.”

Rede Alimentar/YouTube Valéria Bertinelli

o Quente em Cleveland A estrela disse que estava fingindo que estava tudo bem enquanto desabava em particular. “Sem parecer uma rainha do drama, o show salvou minha vida”, disse Bertinelli.

Ela explicou que trabalhar e espalhar o bem sendo produtora a ajudou a superar momentos difíceis em sua vida pessoal. “Era como um dispositivo de flutuação”, acrescentou ela sobre o show.

“Então, realmente dói não poder voltar e ver todo mundo e dizer: ‘Eu sobrevivi'”, ela continuou.

Valarie Bertinelli/Instagram Valéria Bertinelli

Bertinelli também disse que está triste por não poder dizer a todos os que trabalham no programa o quanto eles significam para ela, desde Goldman até a equipe e as crianças padeiras.

Ela reservou um momento para se dirigir aos futuros competidores Torneio de culinária para crianças.

“Vocês estão lá por um motivo. Vocês são alguns dos melhores padeiros da América no momento”, ela disse a eles. “E se você não passar para a próxima rodada, lembre-se sempre disso: não é porque você não é um bom padeiro, você apenas teve um dia ruim. Então, sempre acredite em si mesmo. Por favor, faça isso por você. Eu. E continue cozinhando. Vou sentir falta de vocês.

