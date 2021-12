Cole Beasley supostamente tem multas COVID de $ 100.000

É caro não vacinar contas de búfalo futuro amplo Cole Beasley Um pouco de dinheiro. Paisley recebeu alegadamente multas totalizando quase $ 100.000 por repetidas violações da política COVID-19 da liga, de acordo com Chris Mortensen da ESPN.

Um desses casos teria ocorrido em agosto, o dia em que os oficiais da liga vieram revisar os protocolos COVID-19 da equipe.

Parte dos $ 14.600 de Paisley foram dobrados pela liga, resultando no pagamento de Paisley Quase $ 100.000 em multaspor Mortensen.

Paisley foi colocado na lista de precaução / COVID-19 na terça-feira. Como Paisley não foi vacinado, ele Você deve perder 10 dias Se o teste for positivo para COVID-19. Se Paisley for vacinado, ele pode retornar após teste negativo para COVID-19, desde que seja assintomático.

O Bills não revelou se Beasley teve teste positivo para COVID-19, mas ele vai perder o jogo da equipe contra o New England Patriots na Semana 16. Beasley não estava na lista de pré-competição da equipe.

O jogo tem ramificações massivas, já que os Patriots enfrentam os Bills na região do Leste Asiático. Uma vitória do Bills resultará em um empate no topo da divisão. Ambas as equipes terão mais dois jogos para tentar seguir em frente. Com a derrota, será muito difícil para o Biles conquistar o título do Leste Asiático.

Cole Beasley será pago por faltar na semana 16

De acordo com a política da NFL, Paisley fará Você ainda recebe um cheque de pagamento Na semana 16. Esta política foi definida pela liga e pela NFLPA. Paisley, que fatura $ 4,7 milhões em 2021, receberá $ 261.111 pelo jogo de domingo.

Essa política pode ser alterada na próxima temporada. Vários executivos da liga acreditam que jogadores não vacinados não devem ser pagos se perderem jogos devido ao COVID-19, de acordo com Mortensen.

Beasley foi manchete durante o verão por Convocação COVID-19 da liga Regras. Paisley, que não foi vacinado, autodenominou-se pró-escolha Quando se trata de receber a vacina COVID-19.

Terça-feira foi a segunda vez que Paisley foi colocado na lista da Reserva / COVID-19. Paisley era também Coloque na lista em agosto, quando foi considerado que ele esteve em contato próximo com uma pessoa cujo teste foi positivo. Domingo verá o primeiro jogo de Paisley devido ao fato de estar no plantel do COVID-19.